Самые разные атрибуты для похорон представлены сегодня на рынке ритуальных услуг . Их большой выбор обусловлен разницей в цене и особыми случаями. Кроме погребальных стандартных саркофагов есть и пластиковые, гроб для похорон. Любые виды изделий представлены на сайте. Пережить потерю близкого человека сложнее, когда он умер вдали от дома. Кроме выбора соответствующих атрибутов, организации похорон, на плечи близких и родных покойного ложится необходимость доставки тела. Для транспортировки от места кончины нужно приобрести цинковый гроб. Стоимость его зависит, от размеров тела. Цинковые гробы по габаритам бывают: домовина, спецколода, колода стандартный цинковый гроб. Гроб стандартный, когда размер одежды умершего не более 50-го. Для размеров 52-56 делается колода, а для размеров 56-62 необходима спецколода, для размера 62 – домовина. Мы возьмем на себя заботы о перевозке усопшего.

Когда используют лакированный и пластиковый гробы?

При организации похорон следует позаботиться об атрибутах, главным из которых считается гроб. Элегантный вид имеют лакированные гробы, которые представлены в широком ценовом диапазоне, так что организация похорон порой нелегко. Материалы, применяемые для изготовления лакированных гробов, подвергаются многоступенчатой обработке. Такой гроб в результате имеет представительный вид и обладает высокой прочностью. Как и другие виды, он оформляется символическими изображениями и фурнитурой. На боковинах гробов для удобства транспортировки располагаются ручки. На сайте можно приобрести по выгодной цене лакированный гроб. Пластик материал практичный, который отличается легким весом и дешевизной. При необходимости приобрести пластиковый гроб, следует обратиться к нам. По самым подходящим ценам мы предоставим необходимые атрибуты.

Как выбрать гроб для усопшего?

Когда умирает человек, организацией похорон занимаются родственники. В этом процессе важную роль играет выбор гроба. Все гробы обычно бывают деревянными, поскольку оно считается натуральным природным материалом, имеет приятный аромат и цвет. Изготовляют их из хвойных пород, а также из клена, дуба, ясеня, ольхи, тополя. Цвет не должен быть светлым, чтобы другая траурная атрибутика сочеталась с ним. Но к цветовой гамме не существует особых требований. Можно заказать гроб, выполненный из любого дерева. Материал говорит о прочности гроба. Гробы подразделяются по стоимости на простые и элитные. Деревянный гроб можно залакировать, можно сделать с обивкой из ткани. Цвет и материал обивки обычно выбирают самостоятельно. В некоторых агентствах гроб украшают отделкой и подкрашивают.