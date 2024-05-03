Всё, что когда-то было новое и сверкало красотой, рано или поздно стареет, приобретает некрасивый вид или же, постепенно разрушается. Вот, именно, это сейчас и происходит со старыми деревянными окнами, которые ставились в 60-е годы 20-го столетия, в период советского времени. Пошло уже, где более 50 лет, а где и больше. Те окна, которые регулярно чистились, прокрашивались, ещё выглядят нормально… издалека, а если подойти поближе, то можно увидеть трещины и расслоения дерева, которые краска уже не в силах спасти и скрыть. И поэтому сейчас и пришло то самое время, когда край как нужно ставить новые окна. Выбор окон – дело достаточно хлопотное, поскольку требует определённого понимания темы. Можно купить новые деревянные окна, а можно купить окна пвх могилев. Большей популярностью сейчас пользуются, конечно, пластиковые окна, потому что они более герметичны и не требуют сезонной оклейки. Они защищают от ветра и холода, благодаря наличию воздушных камер (1, 2, 3), а также от шума улиц. Чем больше камер, тем качественнее защита уюта и тепла дома от погодных условий, особенно в наших краях, где весны – ветрены, осенняя погода достаточно сырая, а зимы - серьёзно суровы. Пластиковые окна пвх имеют красивый вид, они вписываются идеально в интерьер помещения. Не стыдно повесить любые понравившиеся шторы, от жалюзи до тканевых и тюлевых штор, не боясь обнажить красивые просторные ровные подоконники. Их очень удобно мыть. Во-первых, внутренняя окна пвх могилев – герметична и туда не проникает пыль и грязь, поэтому не нуждается в чистке, а пластиковые поверхности достаточно протереть влажной губкой, с них легко оттирается любая пыль и грязь. Прогуливаясь по улице или, возвращаясь домой после работы, обязательно лишний раз порадуешься чистоте и красоте своих окошек, особенно когда рядом страдают облупившейся половой краской несчастные соседские окна https://germes-trast.by.