Предназначены электронные автомобильные весы для статического взвешивания. Есть большой выбор модификаций и моделей: цифровые, аналоговые, подкладные, стационарные, бесфундаментные и фундаментные. Возможна поставка «под ключ» с прохождением проверки и установкой. Реализация и производство автомобильных весов – ключевое направление компании, которая является лидером весоизмерительной техники. Подобные весы – вид весового промышленного оборудования, которое взвешивает груз, перевозимый транспортом. Весы выпускают двух видов: для динамического и статического взвешивания. За годы работы изготовлен большой ряд моделей и модификаций автомобильных электронных весов для взвешивания, которые соответствуют всем современным требованиям. Как приобрести и установить автомобильные весы? Весы для автомобилей предлагаются с различной максимальной нагрузкой 15-100 тонн. Узнать цену с установкой и подобрать модель помогут Вам менеджеры. Приобретение автомобильных весов – возможность экономии для организации, но и серьезные финансовые расходы. Стационарные весы сохраняют в месяц 400 тыс рублей за счет расхождений при приемке товара. Срок окупаемости весов всего три месяца. Кроме этого, автомобильные весы дают возможность при грузоперевозках загружать фуры оптимально, при отгрузке клиентам расширяют рынок сбыта, которые приобретают тоннами, а не кубометрами, позволяют выявить хищения на предприятиях. Компания производит поставку автовесов с гарантией прохождения проверки и установкой. Квалифицированные специалисты производят сборку корректор автомобильных весов любой сложности. После готовности площадки и фундаментов срок монтажа до трех дней. Какие преимущества имеют автомобильные весы? Подкладные автовесы легко разбираются и собираются и транспортируются. Следующее их преимущество – наличие сертификата государственной поверки. Применение автомобильных весов, которые отвечают всем стандартам качества, дает возможность повысить эффективность бизнеса. Тензометрические весы обеспечивают надежность, производительность, точность и соответствуют требованиям ГОСТов. Их преимущества: весы под заказ и в наличии; выгодное соотношение качества и цены; поддержка, техническое обслуживание и гарантия; более 100 сервисных центров и представительств по стране. Желаете приобрести по отличной цене автомобильные весы от производителя? Оставьте на сайте заявку менеджерам и получите бесплатную консультацию vespult.ru.