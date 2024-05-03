открытие счета с казначейским сопровождением Открытие расчётного счёта очень серьёзное дело, к нему следует подходить очень внимательно. Для начала успешного бизнеса вы одним из первых должны открыть расчётный счёт. Практика показывает, что ведение бизнеса без открытия расчётного счета невозможно. Останется всего на всего торговля за наличные деньги. Когда у вас появиться много клиентов, партнёров, налоги, счета для оплаты, открыть расчётный счёт приравнивается к глотку свежего воздуха. Различные банки смогут предоставить их клиентам максимально широкий выбор услуг и различных предложений по касово- расчётному обслуживанию. В самом начале открытие этого расчётного счёта и го ведение. Потому, что открытие счёта очень часто связано с движением огромного количества денежных средств, данная процедура требуется в предоставлении огромного пакета различных документов. Для открытие счета с казначейским сопровождением в большинстве банков необходимо: - Копию устава, которую заверила налоговая инспекция или нотариус ( но уже после госрегистрации). - Копию и само свидетельство о госрегистрации. - Документы подтверждающие полномочия должностных лиц ( протокол собрания обществ и другого, приказ про назначение на вашу должность). - Копию вашего учредительного договора, заверенную нотариусом или же в налоговой инспекции. - Уведомление о регистрации в Пенсионном фонде Украины и его копию. - Документ который сможет подтвердить взятие предприятия на учёт в налоговой службе ( здесь же форма 4-ОП0 и её копия). - Вы должны принести копию справки про внесение предприятия в ЕГРПОУ и саму справку. - Свидетельство страховой компании, в котором подтверждено регистрация в Фонде социальной страховки от несчастных случаев Украины, и конечно же его копию. - Карточки в которых образцы подписей и оттиски печати ( должно быть два экземпляра), они должны быть заверены у нотариально, и ещё дополнительный экземпляр, это если будет открыт счёт в валюте. После этого требуется написать заявление про открытие счёта, полностью заполнить банковский договор счёта банковского образца, кроме этого заполнить с копиями справок и паспортов об ИНН учредителей предоставить к данному пакету документов. Эти документы должны соответствовать всем правовым и норматиным актам Украины, абсолютно все документы к открытию расчётного счёта в банк обязаны принести лично, те люди, которые смогут пользоваться первой и второй подпиской, имея в наличии справку об ИНН и ваш паспорт. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





