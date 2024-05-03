На рынке современных пластиковых окон существует большое количество предложений конструкций, выполненных из различных материалов. Чтобы застеклить квартиру, часто применяются пластиковые окна, а также деревянные евроокна. Есть предложения алюминиевых окон, из нержавеющей стали, алюмо-деревянные, металлопластиковые и пластиковые окна в магазине. Независимо от материала, все окна в липецке решают задачи защиты от проникновения в жилище, для попадания солнечного света, звукоизоляции и теплоизоляции. Это элемент дизайна в интерьере дома. Чтобы не разочаровал выбор окон, следует определиться, какие важные характеристики окон Вам необходимы прежде всего. Теплоизоляция окон является основным требованием в нашем климате при замене оконных конструкций. Немалую роль играет защита от перегрева при прямом попадании солнечных лучей.

Какие окна считаются самыми теплыми?

Основной частью оконной конструкции, которая отвечает за сохранение тепла в доме, является стеклопакет, поскольку занимает большую площадь окна, через стеклопакет происходят основные теплопотери, лишние затраты на обогрев помещения. Рама окна, выполненная из ПВХ, теплого алюминия, дерева, отличаются немногим по теплосбережению, главной задачей при выборе остается стеклопакет. Менеджеры по реализации окон советуют выбирать двухкамерные стеклопакеты из обычного стекла. Как утверждает реклама, выбор стеклопакетов 36-44мм может спасти зимой. Чем выше цифра, тем теплопотери ниже. Энергосберегающее стекло снижает на 30% нагрев помещения от прямых солнечных лучей, не пропускает ультрафиолет, препятствуя выгоранию покрытий мебели. пластиковые окна липецк цены от ультрафиолета является одновременно и недостатком такого стекла.

Как выбрать пластиковые окна?

Довольно просто решается увеличение освещенности. Чем меньше число стекол и они прозрачнее, тем больше света проникает в помещение. Чем ниже находится створка окна, тем стеклопакет занимает большую площадь. Сделайте две створки, вместо трех, не ставьте декоративную раскладку, и площадь освещения увеличится. Если квартира выходит на солнечную сторону и остро стоит вопрос о защите от перегрева, то следует выбрать стекло с внешним зеркальным напылением и энергосберегающим стеклом внутри. Когда зеркальные стекла ставить нельзя, устанавливается менее броское стекло. Когда окна выходят во двор, то стандартный стеклопакет из стекла 4мм по звукоизоляции удовлетворит полностью ожидания от окон. Для квартир с видом на дорогу с большим движением, обычные стеклопакеты не выбирают.