Главный герой этого сериала двадцатитрехлетний каллиграф Хайда Сейсю. Его недостойное поведение приводит к тому, что герой оказывается на острове. Как все думают, там он научится уму разуму. Сам же Сейсю думает, что это очередная возможность набраться опыта и найти свой стиль. Ну а еще можно смотреть цитаты аниме. Совсем еще юный, как говорится, зеленый художник Ханда работает в кризисное время, когда его труд практически никому не нужен. Ханда Сейсю предстает перед зрителям в первые же моменты знакомство очень инфантильным юношей, неуклюжим молодым человеком и не по годам капризным.

Еще не созрел

Герой просто не готов к совершенно новым личным и бытовым трудностям. Его адаптация на острове проходит очень трудно. Зато его окружают люди, которые буквально свыклись с обстановкой. Это дети и подростки, которые слегка сначала своей непоседливостью раздражают, но потом оказываются очень даже милыми и прекрасными. Со временем главный герой Ханда Сейсю понимает, что эти люди постепенно становятся его семьей. Они начинают переживать за него, начинают думать о нем и волноваться, все ли у него нормально. Да и помимо простого кризиса в мире, кризис в творчестве главного героя тоже дает о себе знать. Баракамон онлайн вы можете посмотреть у нас без регистрации и в отличном качестве. Кстати так же очень рекомендуем вам посмотреть.

Небольшой вывод

В общем и целом, сериал получился весьма качественным. Атмосфера острова просто волшебная и великолепная, с какой стороны ни посмотри. За главным героем очень приятно наблюдать. Особенно меня радует то, как персонаж пытается реализовать себя, ведь это очень непросто в той ситуации, в которую он попал. На сложном жизненном пути его ожидают неожиданные встречи и ситуации. Однако всегда его поддержать его знакомые. А он со временем и сам поймет, что остров - это не родное Токио. Здесь ему открываются новые возможности, новые виды и источники вдохновения. И это прекрасно. И мы наблюдаем за тем, как двенадцать серий подряд Ханда развивается, становится новым, взрослым человеком, художником с большой буквы. Он перерастает свои недостатки, он начинает видеть и ценить то, что ему приносит радость и счастье. Красота вокруг становится для героя основной частью его жизни. Но не только природа вдохновляет Сейсю. Люди тоже производят на него впечатление. И это нельзя отрицать. Главный герой находится всегда в поисках.