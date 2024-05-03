анкер двухраспорный с кольцом Вбивной анкер, либо как его еще именуют цанга, или забивашка, видит собой достаточно не сложную конструкцию. Если гласить о железном образце данного анкера, то он собран из 2-ух частей, фактически распорной гильзы, и расклинивающего стержня снутри. Латунная цанга, из за силы мягкости металла производства, не располагает расклинивающим стержнем, и состоит лишь из гильзы. У металлической и латунной цанги, гильза до половины распилина на четыре части, и обладает насечками для проворачивания в бетоне. Цанга, в особенности железная, очень популярна из-за собственной сравнимо не высочайшей цены. Латунный анкер двухраспорный с кольцом цанга существенно дороже металлической, но благодаря материалу производства, она прочнее крепиться в материал, и может применяться в рыхловатом материале, к примеру кирпиче. Область внедрения забиваемого анкера: применяется в главном для крепления навесных конструкций ,либо креплений где относительно не большая нагрузка, но требуется большая длинна крепления, в связи с этим с забиваемым анкером нередко применяется шпилька резьбовая, так же часто устанавливается в паре с обыкновенными болтами. Установка анкерный болт двухраспорный с кольцом начинается с подготовки отверстия соответственного поперечника и длины анкера. Потом латунный анкер подвергается процессу расклинивания, что позволяет накрепко закрепить тело крепежного элемента в объектах из бетона, кирпича, камня, дерева, дсп. Метод монтажа забиваемого анкера: в материале сверлится отверстие соответственного поперечника, очищается от крошки оставшейся после сверления, вставляют анкер. И если идет речь о металлической цанге, то нужно поначалу расклинить ее. Снутри анкера имеется стержень, при помощи керна по сердцевине цанги ударяют пару раз пока она не фиксируется в материале, после этого вкручивают шпильку либо болт. Если идет речь о латунной цанге то подготовительного расклинивания не надо, анкер вставляют в отверстие и вкручивают резьбовую шпильку либо болт. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





