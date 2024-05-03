Многим из нас знакомо такое неприятное ощущение как боль в спине. Как правило на эту тянущую боль внимание никто не обращает. К тому же причин у такой боли может быть несколько. Физически тяжелая работа, связанная с перемещением предметов с большим весом. Еще от боли в спине, как ни странно, страдают те, у кого образ жизни сидячий. Но когда, эти ощущения становятся невыносимы, человек наконец-то идет к врачу. После обследования ему выносят приговор – остеохондроз поясничного отдела позвоночника лечение. Что это такое? Новые страшные мучения? Не стоит сразу расстраиваться, надо лечиться. Между прочим, если вовремя начать курс терапии, то можно и выздороветь. Однако, стоит набраться терпения. Лечение будет долгим и трудным. Но пускать ситуацию на самотек не стоит. Дело в том, что если вовремя не начать курс терапии, то это может закончиться инвалидностью. Откуда берется грыжа. Как правило, первой «ласточкой» этой болезни является остеохондроз. Так же грыжа может появиться, если ранее была травма позвоночника. Как правило, ее жертвами становятся мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Она может возникнуть, если человек ведет малоподвижный образ жизни, или наоборот, слишком много и тяжело физически работает. Этому способствует и особенное строение человеческого позвоночника. Дело в том, что в нем нет кровеносных сосудов, питание обеспечивается за счет жидкости в нем. Во время движения в позвоночнике образуется гидростатическое давление. В результате питание его становится лучше. Если движения мало, что это нарушает поступление питательных веществ туда. В результате этого, в какой-то момент, происходит разрыв диска. Если не соблюдать правила работы с тяжелыми предметами, то это так же имеет подобный результат. При чем, это происходит очень медленно, но в какой-то момент резкое движение, спускает ручку пускового механизма. Начинает медленно, но верно развиваться грыжа. Признаки заболевания Многие пациенты не соотносят первые признаки с грыжей. У человека немеют конечности, появляется слабость в мышцах. Но иногда этого и не бывает. Возникает такое ощущение «прострел». Если заняться самолечением боли в спине, то эти симптомы будут только нарастать. В результате, человек потеряет возможность полноценно работать и жить. Конечно, можно снимать боль разными мазями, но не стоит забывать о самом тяжелом осложнении этой болезни – парализации. Только своевременное лечение, пусть и длительное поможет избежать таких проблем.