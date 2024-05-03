Квартиры в Испании Испания расположена в юго-западной части Европы и занимает почти весь Пиренейский полуостров, рядом с ней находятся Франция, Португалия и Андорра. Кроме того, Балеарские и знаменитые Канарские острова также входят во владения Испании, в ее состав входят и несколько африканских городов. Среди туристов Европы, в том числе, России, Испания пользуется популярностью как страна великолепных курортов. Среди русских Испания пользуется особой популярностью как страна, в которой можно выгодно и быстро приобрести хорошую недвижимость, например Квартиры в Испании давно бьют все мыслимые рекорды популярности. Каждый идет на это по своим личным соображениям: кто-то планирует заниматься в Испании бизнесом, кто-то мечтает получить европейское образование сам или дать его детям, кому-то интересно пожить в стране с абсолютно иным менталитетом, а кто-то просто хочет иметь возможность сбежать от холодной зимы в теплые края. Помимо прочего, недвижимость в Испании может приносить хороший постоянный доход, ее можно сдавать круглый год или в разгар туристического сезона. Испанское государство предоставляет множество возможностей и вариантов, нужно только выбрать подходящий именно вам. Выбирают Испанию многие еще и потому, что попасть в нее можно, как на самолете, так и поездом или же автобусом. Последние два варианта подойдут тем, кто боится летать, а таких людей очень много. В Испанию летает множество самолетов различных авиакомпаний, можно лететь, как прямым рейсом, так и с пересадками – выбор очень велик. Качество жизни в Испании находится на хорошем европейском уровне. Развитая инфраструктура, хороший климат, великолепные дороги – все это способствует тому, что Испанию выбирает все больше людей в качестве страны, где можно жить, и жить хорошо. Покупая недвижимость в Испании, люди делают хорошее вложение своих средств, кроме того, их качество жизни возрастает в разы. Рынок недвижимости в Испании демонстрирует вполне умеренный рост цен, однако в районах, расположенных у моря, цены растут быстрее. Большим преимуществом является то, что испанские банки выдают ипотечные кредиты, причем, не только тем, у кого есть испанское гражданство. Чтобы вам без проблем предоставили кредит, необходимо, конечно, доказать, что вы вполне платежеспособны. Испанское государство традиционно не интересуется происхождением денежных средств покупателя, особенно, если вы платите сразу всю сумму, а не берете кредит. Диапазон цен на рынке недвижимости Испании весьма широк: можно купить квартиру, заплатив до 100 тысяч евро, а можно приобрести коттедж стоимостью в несколько миллионов евро. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





