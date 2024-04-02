матрас купить в екатеринбурге В среднем, более чем третью часть суток человек проводит в постели. Именно поэтому его сон должен быть здоровым. После сна человек должен чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. Обеспечить человеку здоровый сон может только качественно изготовленный матрас. Чтобы матрас купить в екатеринбурге необходимо, прежде всего, узнать, каким должен быть "правильный" матрас. Структура матрасов. Матрасы могут быть пружинными и беспружинными. Современные матрасы должны иметь систему поддержки, наполнители и чехол. Пружинные матрасы могут состоять из зависимых и независимых пружин. Иметь двойные и мультизональные пружины. Зависимые - пружины, которые скреплены между собой. Они довольно надежны и имеют небольшую стоимость. Однако не являются слишком полезными для здорового сна. Независимые пружины - состоят из блоков, которые располагаются отдельно друг от друга в специальных мешочках. Благодаря такой конструкции матрасы способны повторять изгибы человеческого тела. При этом мышцы полностью расслабляются, а с позвоночника снимаются все напряжения. К тому же, благодаря независимому расположению пружин человек не заметит ворочающегося рядом. Мультизональные - конструкция таких матрасов обеспечивает различную жесткость разным частям тела. купить матрас в екатеринбурге с двойными пружинами - это матрасы с блоками, где находятся пружины меньших размеров. Отлично подходят для больших нагрузок. Особенно хороши они для семей, где муж и жена имеют большую разницу в весе. Матрасы без пружин. Наполнение таких матрасов определяет степень их комфорта. Наполнителями для таких матрасов могут служить: латекс, кокосовый наполнитель, периотек, поролон и др. Также матрасы могут быть комбинированными. В народе их называют сендвич-матрасами. Они состоят из жесткой кокосовой коры и мягких наполнителей. Латекс - делает матрасы одновременно и мягкими и упругими. Поролон различной плотности - смягчает матрасы. А рельефная нарезка, которую исполняют на некоторых видах поролона, создают массажный эффект. Наполнители периотек — имеют средний уровень жесткости. Изготавливаются из вертикально ориентированных волокон. Современные наполнители "Мемори" являются одними из самых удобных для создания здорового сна. Под воздействием тепла, исходящего от тела, материал размягчается, приобретая необходимые формы f-sleep.ru. Самыми жесткими являются матрасы с наполнителем из конского волоса и кокосовой койры. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





