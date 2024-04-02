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москва купить подарочное издание

Сегодня, 03:08

Последнее время все большую популярность завоевывают электронные книги, это обоснованно тем, что их можно скачать бесплатно из интерната. Но бесплатное скачивание - это почти кража. И все таки следует именно москва купить подарочное издание, а не скачать их бесплатно, как мы, россияне, очень любим делать, поражая этим весь цивилизованный и не очень цивилизованный мир, в котором такая практика давно стала не только противозаконной, но и неприемлемой по морально - этическим причинам, и человек, по сути ворующий чужое, становится презираемым всем обществом. Не заплатив каких-то 49 рублей (книги стоят в среднем от 30 до 900 рублей) мы отнимаем деньги у автора, издателя. Много людей вложили свой труд в создание бумажного экземпляра. Не получая денег за свой труд большинство авторов перестанут писать, издательств работать, а книгопечатание превратится в написание брашур, пособий, подарочных изданий. Книги станут дорогими и их будут покупать исключительно библиофилы. Из за лени сходить в книжный магазин мы покупаем электронные книги (например eBOOK), хотя гораздо лучше заказать бумажную книгу в интернет магазине. Большинство людей предпочтут бумажную книгу. Перелистывать страницы, чувствовать запах бумаги, делать заметки на полях... - это доставляет некое удовольствие, навязывает ностальгию. К тому же не стоит забывать и о детях - ведь никакое электронное устройство не заменит ему настоящую детскую, хорошо напечатанную книгу, которую родители почитают ему перед сном. Мы должны сохранит книгопечатание в том виде, в котором оно существует сейчас, или наши потомки уже не будут знать, что такое книга. Это наш долг, и не стоит слушать защитников природы, которые утверждают, что производство книг убивает наши леса - давным давно подавляющая масса книг печатается на вторичной бумаге.

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