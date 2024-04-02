Если мужчины к выпадению волос относятся более-менее спокойно, то противоположный пол, а именно, женщины достаточно негативно относятся к проявлению данного явления, тем более, если это касается их лично. Женское облысение может стать причиной панического состояния, некоторые начинают предпринимать беспорядочные действия, которые помогут избавиться от этой проблемы. Чтобы ожидаемый результат имел стопроцентную гарантию, для проведения трансплантации волос необходимо обращаться в медицинские учреждения соответствующего профиля. Некоторые клиники специализируются турция пересадка волос бственных волос пациента. Основные методики, применяемые при осуществлении процедуры – это мини и микро-графтинг, классический Strip-метод, а также бесшовный FUE-метод. Каждый из этих методов проводится при наличии строго определенных показаний. Для осуществления трансплантации вполне достаточно одного сеанса. Операция отличается безболезненностью и отсутствием послеоперационных отеков. Категории заболевания Выпадение волос у женщин можно разделить на 2 категории: андрогенетическое и симптоматическое заболевание. Андрогенетическое – это выпадение волос по мужскому типу, а симптоматическое часто возникает после сильно стресса, вследствие недостатка витаминов, может выступать следствием некоторых заболеваний, резкая потеря веса и прочие негативные факторы - после пересадки волос которой невелика может быть рекомендована после проведения пластических операций. для того. чтобы скрыть уродливые рубцы и шрамы. Не стоит считать, что проблема женского облысения - это какое-то исключение, или единичный случай. Проблема довольно актуальный на данный момент времени. Возможна ли пересадка волос у женщин? Как правило, пересадка волос у мужчин осуществляется из «донорских зон». Представительницы прекрасного пола считают, что такой вариант трансплантации может подойти и для них. Но все дело в том, что далеко не все женщины отличаются диффузным типом алопеции, то есть, в том месте, где у мужчин расположена «донорская зона», женские волосы имеют весьма истонченный вид и не подходят для проведения операции по пересадке. Истонченные волосы достаточно плохо приживаются в зоне пересадки, и достаточно скоро могут просто выпасть. Врачи прекрасно осведомлены об этом факте, но мы считаем, что с подобной проблемой должны быть ознакомлены и пациенты, чтобы не стать объектом коммерческой выгоды несознательного медицинского работника.