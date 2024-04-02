Мужская эпиляция Таганская является процедурой, которая делается с целью удаления волос с паховой области, лица, груди, спины. Ее отличие от женской в том, что волоски, которые удаляются, отрастают быстрее. Следствием является качественный результат, но сохранение эффекта кратковременное. Мужской волос по структуре отличается от женского. Луковица расположена глубже, волос толще, больше густота покрова и интенсивность роста. Все женские методы применяются и в мужской эпиляции с учетом различий физиологии. Решившимся на эпиляцию мужчинам следует проконсультироваться у специалистов, чтобы избежать различных негативных последствий. таганка эпиляция у мужчин противопоказана имеющим нарушения кожного покрова, аллергию на препараты, вирусные, инфекционные заболевания, расширение вен. Герпес, слабую свертываемость крови, диабет, температура. Эпиляция в салоне проводится сахаром и воском. Восковая на длительный срок останавливает рост волос. Удаление теплым воском процедура не очень болезненная для организма. Принцип проведения не имеет отличий от женской эпиляции. Подобная услуга рекомендована мужчинам, которые имеют повышенные требования к внешности или повышенную плотность и интенсивность волосяного вопроса. Эпиляция с дальнейшим уходом помогут избежать раздражения и врастания. Эпиляция сахаром в нашем салоне весьма популярна. Метод похож на восковую эпиляцию, только вместо воска применяют специальный состав, в который входит сахар. Длительность эффекта одинакова, но сам процесс менее болезнен. После любой эпиляции посещать солярии и сауны не рекомендуется. Мужчины часто встречают сопротивление тех, кто считает эпиляцию занятием недостойным и предосудительным. Сахарная эпиляция подходит тем, кто страдает аллергией на компоненты в составе воска, из-за дискомфорта высокой температуры. Удаление воском – процедура универсальная, многие начинают именно с нее. Воск хорошо справляется с густыми и жесткими волосами у мужчин. Удаление специальными кремами также может применяться, как наименее болезненный способ, но отрастание волосяного покрова происходит очень быстро. Женщины часто пробуют различные способы, но мужчины предпочитают восковую эпиляцию, вызывая специалиста на дом. Опытные овладевают удалением восковыми полосками в области подмышек. В настоящее время существуют специально разработанные восковые полоски для мужчин.