Вы решили обновить свою крышу, поскольку ей уже много лет и вы думаете, что следующую зиму она не выдержит, или вам просто захотелось ее немного обновить, поскольку надоело постоянно заделывать протекания или каждый год красить ее, тогда наш совет обратите внимание фальцевую кровлю. Крыша это не просто элемент строения, это часть дома, которая отвечает за состояние других частей, потому необходимо, чтобы она всегда находилась в отменном состоянии, фальцевая кровля купить обеспечит вам возможность забыть про постоянный контроль состоянии крыши, а это, согласитесь, хорошая мотивация. Фальцевая кровля и с чем ее «едят». Если разобраться конкретно, то фальцевая крыша это металлическая крыша, где металлические части соединены специальным швом «фальцем». Существует несколько вариантов выполнения такого шва, вы можете встретить горизонтальный, вертикальный и двойные виды фальцевого шва. Фальцы выполняются либо в ручную, либо при помощи специального аппарата. Вы можете увидеть фельцевые швы вдоль ската, в этом случае используется вертикальный вариант, а при соединении части металла соединяют, соответственно, горизонтальными фальцами. Преимущества фальцевого кровли над другими вариантами. Кровля такого варианта имеет небольшой вес, соответственно, нет необходимости придумывать дополнительные опоры или рассчитывать возможный вес крыши. Этот вариант кровли оптимально использовать именно при реконструкции крыши. Еще один интересный факт. Поскольку у данной кровли отсутствуют места стыков как таковых, а только швы, то про такую проблему как протекания можно практически забыть, но это не значит, что ее стоит игнорировать. При создании кровли сложной конструкции приходится выдумывать, как обойти ту или иную проблему, с фальцевой кровлей у вас таких проблем не возникнет. У вас исчезнет такая строка расходов как «кровля», так как правильно уложенная фальцевая кровля не потребует вашего внимание многие годы. Вот по сути и все, что мы хотели рассказать вам про фальцевую кровлю, а вот использовать или нет, решение ваше. Но вот вопрос сможете ли вы найти более модерный материал, который сможет соответствовать или хотя бы быть на равнее с фальцевой кровлей. Если же сможете, то просьба напишите с нам про такой вариант, а мы расскажем остальным про него, чтобы и другие люди могли воспользоваться вашим опытом, как и в случае данной статьи.