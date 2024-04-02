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косметология в уфе

Вчера, 05:06

Косметология основана на использовании современных медицинских знаний-дерматология, пластические, медцинские, физиотерапий. Поэтому наиболее эффективными и безопасными косметологические процедуры будут тогда, когда их проводит врач-косметолог при обращении в клинику косметологии. Если вы хотите стать моложе, ну или просто изменить внешность косметология в уфе предлагает вам услуги по косметологии лица, тела. Гарантируется высокое качество работы и 100% эффект. Проводятся услуги как: 1. Биоревитализация лица, шеи и зоны декольте для подтяжки, увлажнения, омоложения кожи (используются ИАЛ-системы, Рестайлинг витал, Ювидерм гидрейт, Скин R). 2. . Контурная пластика – коррекция морщин филлерами (используются Ювидерм, Серджидерм, Рестилайн). 3. Мезотерапия с целью интенсивного увлажнения, коррекции признаков старения, лечения целлюлита, коррекция двойного подбородка, фейслифтинг и отбеливание. 4. Термообертывание по Стиксу 5. Грязевое обертывание. 6. Бодифлекс-комплект статических упражнений. Ну, а если вам не понравилась сеть медицинских клиник, не проблема ,медицинский центр является многопрофильным медико-эстетическим центром, предоставляющим комплекс медицинских, лечебных, восстановительных, эстетических консультация у гинеколога уфа. Услуги: 1. Чистка лица. 2. Консультация дерматолого. 3. Мезотерапия 4. Выравнения бровей. 5. Выравнения губ и груди. 6. Пилинги(поверхность,среднее,грубокие). • Комплексная чистка лица 300 грн. Комплексная чистка лица ультразвуком 250 грн. • Гальваническое лечение акне и жирной кожи, сужение пор. Цена процедуры 300 грн. • Программа лечения купероза. Цена процедуры 300 грн. • Программа восстановления чувствительной кожи, склонной к шелушению и покраснению. Цена процедуры 300 грн. • Программа отбеливания кожи «Фарфоровое личико». Цена процедуры 300 грн. Процедур WISH- косметическая процедура от"CHRISTINA"для коррекции возрастных изменений кожи (40+). Стоимость процедуры - 300 грн. • Антивозрастная Микро-игольчатаяМезотерапияHit!.Стоимость первоначальной процедуры с учётом дермароллера 900грн.550 грн, каждой последующей процедуры - .

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