Вскрытие замков – услуга, которая часто требуется, когда замок неожиданно захлопнулся или утерян ключ. Вызов МЧС закончится поломкой двери, поскольку спасатели вскрытие произведут болгаркой. После этого дверь придется менять, тратить деньги и время. Компания предоставляет качественные услуги по вскрытие двери замка и механизмов различной сложности. Мы работаем с сохранением замка, а когда требует демонтажа двери, мы восстановим замок и дверь. Наши преимущества: у нас работают квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт, стоимость вскрытия обойдется недорого, помощь оказывается оперативно и круглосуточно. Мы используем только профессиональное оборудование. Наша работа требует конфиденциальности и профессионализма, мы не делаем дубликатов, не снимаем слепков, поэтому гарантируем безопасность.

Что предлагает компания?

Множество клиентов довольны результатами работы, мы поможем в любой ситуации. Компания оперативно выполнит вскрытие и вскрытие дверей, гаража, квартиры. При невозможности попасть в дом замок может сломаться или повредиться в результате взлома. При этом, необходимо обратиться в полицию, а для восстановления замка – в нашу компанию, которая окажет немедленную помощь. Условие вызова – документы, подтверждающие право собственности или аренды. Мы изготовим ключи от гаража или дома, специалисты вскроют замок в подсобке, на входной или межкомнатной двери. Вскрытие предполагает открытие замка без повреждения двери. Наши специалисты используют малейшую возможность, чтобы не демонтировать дверь, но сложная конструкция современных замков требует включения в услуги следующих действий.

Какие услуги оказывает компания?

Услуги компании предполагают вскрытие замка без повреждения конструкции, вскрытие с помощью демонтажа части конструкции с упрощенным монтажом, полную замену механизма на модель, предложенную клиентом. Специалисты сделают все для сохранения двери, постараются сохранить конструкцию замка, насколько это будет возможно. При необходимости демонтажа части конструкции или замены замка полностью, специалисты оперативно выполнят монтаж конструкции. При выборе подрядчика следует обращаться к надежным специалистам, которые гарантируют конфиденциальность. Из предложенный компаний выбирайте самую надежную, чтобы не допустить проникновения в квартиру посторонних лиц. При срочном вызове компания выполняет вскрытие замка автомобиля, багажника при наличии документов на автомобиль.