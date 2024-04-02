дома из бруса под ключ пестово недорого Работа по электрификации загородного дома имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать его хозяевам, так как от качества ее выполнения зависит не только их комфорт, но и безопасность. Здесь рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам, которые имеют опыт в данном деле и соответствующий инструмент. Для тех же, кто собирается выполнить эту работу самостоятельно, мы дадим несколько практических советов. Электрификация загородного дома начинается с узла учета электроэнергии, который может быть установлен как за пределами участка, так и на фасаде или внутри жилого помещения. Это зависит от установленных правил Государственного энергонадзора, а в некоторых случаях и от желания самого хозяина. дома из бруса под ключ пестово недорого будет необходим. В последние годы стало популярно электрифицировать дома трехфазным напряжением 380 вольт, используя его в качестве источника питания для отопительного котла. Если же котел газовый, то вполне подойдет и однофазное напряжение 220 вольт организовать подключение которого, обойдется значительно дешевле. Также потребуется монтаж котельного оборудования для экономии. При выборе места установки счетчика или ввода кабеля в дом рекомендуется выбирать подсобное помещение, в котором будет находиться электрический распределительный щит с автоматическими выключателями, подающими напряжение на каждую из комнат. Такой вариант не всегда возможен, но выйти из положения можно путем установки дополнительных опор на участке. Конструкция заземляющего контура не является обязательной, но с его помощью вы оградите себя и свою семью от случайного прикосновения к токоведущим частям электроприборов. Для этого в распределительном щите устанавливается УЗО (устройство защиты однофазное) и соединяется с контуром. УЗО мгновенно отключит подачу напряжения и тем самым не допустит поражение электрическим током. Электрификация загородного дома выполняется медным, двух или трехжильным проводом сечением 2,5 кв. мм и 1,5 кв. мм. При этом провод 2,5 кв. мм используется для подключения розеток, а 1,5 кв. мм для подключения осветительных приборов. Для соединения провода можно использовать метод пайки или же специальные зажимы. В случае перепадов напряжения в сети можно установить стабилизатор. Его мощность должна соответствовать сумме всех мощностей электроприборов находящихся в доме. Подключается стабилизатор сразу же после счетчика. Современные их модели способны не только эффективно поддерживать стабильный уровень напряжения, но и предотвратить поломки электроприборов в случае его бросков. При желании можно повысить и надежность подачи электроэнергии, путем использования электрогенератора. В настоящее время они выпускаются различных мощностей и с разными видами топлива. Установив такой генератор, вам будут не страшны аварийные отключения напряжения, что само по себе увеличит комфорт вашего дома. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





