Учителя-тиктокеры, утром - уроки, а вечером - вайны

ТикТок - самая популярная социальная сеть среди школьников в настоящее время. Именно поэтому многие педагоги, особенно репетиторы, начали активно присутствовать на этой платформе. Но создание коротких видео длительностью не более 60 секунд, особенно в жанре танцев и вайнов, оказывается не так просто. Если вы задумываетесь о карьере тиктокера, то мы подобрали пять успешных педагогов в возрасте от 25 до 70 лет, которые вам могут служить вдохновением.

1. Мария Тигина - математика

Мария успешно сочетает работу преподавателя в Московском политехническом университете, репетитора по математике, эксперта ЕГЭ и блогера. Ее посты в Инстаграме и ТикТоке о том, как решить шестое задание ОГЭ за 30 секунд или запомнить тригонометрическую таблицу, набирают тысячи лайков. Самое вирусное видео этой блогера - лайфхак для 17-го задания ОГЭ, которое посмотрели более 150 тысяч девятиклассников.

Помимо материала, Мария часто подбадривает свою аудиторию и дает советы по преодолению волнения и максимально эффективной подготовке к экзамену. Она считает своей основной отличительной чертой то, что она не только помогает учащимся в изучении математики, но и направляет их на верный профессиональный путь, внушает уверенность в собственных силах и помогает раскрыть их потенциал.

2. Николай Милованов - физика

Николай - самый возрастной репетитор-тиктокер из Санкт-Петербурга, ему уже почти 70 лет. Всегда элегантно одетый в костюм с галстуком, он танцует и читает стихи о простых и приземленных физических формулах. Хотя есть те, кто считает его творчество клоунадой, его видео точно не оставляют равнодушными.

Самый популярный сюжет Николая о "пи радиан" посмотрело более двух миллионов человек. В комментариях многие школьники и студенты отметили, что это помогло им легко запомнить формулу. Сам Николай говорит о своей методике: "Я всю жизнь учусь и я хочу донести до ребят мысль, что учиться легко, приятно, интересно".

3. Марина Литт - русский язык и литература

Девушка из Тюмени доказывает, что учитель русского языка и литературы может быть далек от клише педагога, у которого Пушкин - единственная отрада в жизни. В ее видео нет сухих разборов предложений из учебника, зато есть объяснение, как правильно писать слово "пофиг" и мини-лекции о русских поэтах, которые использовали ненормативную лексику.

Марина не идет работать в школу, потому что чаще всего люди судят "по обложке", и главный минус работы в школе - это то, что педагога всегда будут обсуждать и осуждать. Поэтому она решила реализовать свой преподавательский талант в вирусных видео. Ее самое просматриваемое видео - о самых выгодных местах для списывания в классе.

4. Андрей Федотов - английский язык

Один из самых популярных учителей в русском ТикТоке живет в Белгороде, работает в школе уже семь лет и умеет говорить с детьми не только на английском, но и на "тиктокерском" языке. В своих видео он показывает жизнь учителя через смешные ситуации и устраивает вирусные челленджи со своими коллегами и учениками. Один из самых популярных видео на его канале - необычная физминутка, где и дети, и взрослые радостно танцуют под песню Ольги Бузовой.

Для Андрея преподавательская профессия - это не рутина, а что-то интересное. Без работы преподавателем не было бы блога в социальных сетях, и наоборот, без блога не было бы столь интересной работы.

5. Евгений Курчанов - английский язык

Преподаватель английского языка Евгений Курчанов из Вологды, который представляет четвертое поколение учителей в своей семье, называет себя тренером по английскому языку. В его тренировках в видео он успешно мотивирует школьников, которые не видят смысла в изучении иностранного языка. ТикТок Евгения полностью посвящен английскому языку, и главная особенность его канала заключается в практическом применении знаний. Например, в одном из роликов его главный герой пытается сделать заказ в "Макдоналдсе", притворяясь американцем, но сотрудники не понимают его и вместо этого дают ему неправильный заказ.

Вот такие успешные педагоги разных возрастов и предметных областей стали популярными в мире ТикТока и могут служить примером и вдохновением для тех, кто задумывается о карьере в этой социальной сети.