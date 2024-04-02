Особенности и стратегии ставок на Олимпийские игры

Олимпийские игры – это, пожалуй, главное соревнование в карьере любого спортсмена. На протяжении четырех лет – а именно столько длится олимпийский цикл – атлеты доказывают, что именно они достойны заветной путевки, а для многих ОИ становятся вершиной долгого спортивного пути.

Не менее важен этот сезон и для букмекерских контор. Миллионы зрителей по всему миру хотят не просто следить борьбой, разворачивающейся на Играх, но и делать собственные прогнозы. Именно поэтому БК задолго до начала соревнований формируют линию, добавляя в нее как долгосрочные, так и ситуативные исходы.

Олимпиада – лучшее время для того, чтобы погрузиться в ставки на спорт. Букмекерские конторы снижают маржу, а выбор рынков широк как никогда. Осталось только разобраться с особенностями олимпийских прогнозов, чтобы максимально повысить свои шансы на успех. Об этом и пойдет речь ниже.

На какие дисциплины ставить

Большое преимущество Олимпийских игр заключается в том, что они собирают настоящую россыпь различных видов спорта. Вы можете выбрать тот, в котором разбираетесь лучше всего, или рискнуть и попробовать что-то новое.

Не всегда букмекеры открывают линии для каждой представленной в программе дисциплины. Но чаще всего во время зимних игр у вас будет возможность поставить на:

хоккей;

биатлон;

лыжные гонки;

фигурное катание;

керлинг;

прыжки с трамплина;

шорт-трек.

Что же касается летних видов спорта, то здесь разнообразие гораздо шире:

легкая атлетика;

теннис;

баскетбол;

бокс;

борьба;

плавание;

волейбол;

гандбол;

художественная гимнастика;

настольный теннис;

водное поло;

гольф.

При этом каждая их этих дисциплин имеет свои особенности. Ставки на легкую атлетику и прогнозирование хоккея требуют принципиально разных подходов. Именно поэтому предматчевой подготовке в рамках ОИ следует уделить особое внимание.

Особенности предматчевой подготовки

Состав сборной

Каждая страна формирует собственную олимпийскую сборную. При этом вопреки распространенному убеждению, далеко не всегда в итоговый состав попадают наиболее сильные спортсмены. На формирование сборной влияет множество факторов:

успешное прохождение квалификации;

наличие достаточного рейтинга;

чистые допинг-пробы и отсутствие подозрений в употреблении запрещенных веществ;

наличие достаточного количества квот;

физическая форма спортсменов, отсутствие травм и медицинских запретов.

на последних Играх обязательным условием стало наличие отрицательного теста на COVID-19.

Таким образом, многие спортсмены рискуют не отобраться в итоговый состав или пропустить ОИ по независящим от них причинам. Всегда внимательно изучайте списки атлетов и оценивайте шансы участников соответственно с их спортивным бэкграундом.

Специфика дисциплины

Прежде чем ставить на какой-либо вид спорта, убедитесь, что вы досконально разбираетесь в правилах. При этом конкретно на Олимпийских играх могут добавляться некоторые важные особенности, которые нельзя упускать из вида.

Самый яркий пример здесь – фигурное катание. Фигуристы соревнуются в индивидуальном зачете, однако начиная с Олимпиады-2014 для них предусмотрено дополнительное соревнование – командник. В него попадают по одному представителю сборной в каждой дисциплине: одиночное женское катание, одиночное мужское катание, спортивные пары и танцы на льду. При этом возможны замены (то есть одна одиночница может откатать как одну, так и две программы). При этом не всегда победа в команднике означает гарантированный успех в личном зачете. Достаточно вспомнить Юлию Липницкую, которая буквально потрясла мир своими прокатами в команде, но в индивидуальных соревнованиях стала лишь пятой – уступив, к слову, своей соотечественнице Аделине Сотниковой, которая в командник вообще не попала.

Не зная всех этих нюансов, легко ошибиться в выборе и сделать ставку не на того спортсмена.

Достижения по ходу цикла

Крайне осторожно стоит подходить к оценке предыдущих результатов спортсмена накануне Игр. История знает немало примеров, когда абсолютные фавориты проигрывали еще на старте, а темные лошадки в итоге брали призы:

первая ракетка мира Новак Джокович потерпел поражение в первом круге ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро и покинул турнир;

Маргарита Мамун на тех же Играх взяла золото в личном зачете, хотя лидером сборной на тот момент считалась ее сокомандница Яна Кудрявцева;

канадская хоккейная сборная подходила к ОИ-2022 в качестве действующих чемпионов мира, однако по итогу вообще не попала в медали;

еще менее завидная участь постигла сборную Швеции – они считались фаворитами и лидировали в своей группе, однако на стадии 1/4 уступили андердогам-беларусам.

Все эти примеры доказывают, как иллюзорно может быть разделение на аутсайдеров и фаворитов во время Олимпиад. Именно поэтому крайне важно следить за событиями в режиме реального времени и принимать решение о ставке, основываясь на последних выступлениях команд и спортсменов во время Игр.