Нужно заметить, что мебельный бизнес, как и любой другой не терпит пренебрежительного отношения и не продуманного ведения бизнеса. Данный вид бизнеса является одним из самых прибыльных и является лакомым кусочком для всех инвестиционных банкиров. В этом бизнесе не так мало крупных игроков из-за чего конкуренция в этом бизнесе достигла небывалых масштабов. Однако это же является показателем рентабельности и доходности данного вида предпринимательской деятельности. По данным на этот год правильное ведение данного вида бизнеса может принести 40% дохода годовых. Из-за большой конкуренции сложно занять свое место в мебельном бизнесе и молодые компании часто прибегают к старому но проверенному методу. Этот метод поиск своей ниши в данном виде бизнеса. Данный метод приносит свои плоды и позволяет новым молодым компания окрепнуть как в финансовом так и в профессиональном смысле. Это направление нишевой торговли и производства мебели очень активно начал развиваться именно в последнее время, когда в условиях кризиса обострилась обстановка с конкуренцией на основном рынке сбыта. Множество региональных компаний специализируются на создании мебели для аптек, офисов, магазинов. Данная ниша, за счет более низких цен, дает им возможность конкурировать с крупными брендами производителями мебели - кэг 40 сегодня стало просто. Еще один популярный в последнее время вид мебельного бизнеса для регионов это ремонт и восстановление старой мебели, придание ее более современного облика за умеренную плату. Эта услуга в основном развита в городах с не очень развитой экономикой, где материальное состояние населения оставляет желать лучшего и население не в силах покупать и часто обновлять мебель. И как вы понимаете эта ниша совершенно не востребована в Москве. В крупных городах выходят на первый план другие ниши данного бизнеса. Например, попутно с производством и установкой, попутно предлагают и другие услуги. Одна из таких услуг это дизайнерская мебель. Клиент может привести своего дизайнера или предоставить свои эскизы мебели, которую он желает видеть у себя в доме. Либо клиент может заказать дизайн проект будущей мебели прямо на фирме, указав при этом пожелания относительно будущего изделия. Такие дизайн проекты могут принести ощутимую прибыль молодой развивающейся компании по производству мебели, но самое важное то, что они будут зарабатывать себе имя среди уважаемых и состоятельных клиентов.