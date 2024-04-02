Каркасные дома в один этаж получили максимальную популярность для постоянного проживания, благодаря быстроте возведения и малым финансовым затратам. Подобные преимущества вызывают у многих желание построить свое жилье немедленно. Рассмотрим самые популярные варианты таких домов. На этапе проектирования ясно, что схема каркасного дома отличается большой сложностью. Несмотря на кажущуюся простоту и легкость, процесс сборки каркасного дома требует строгого соблюдения технологии и мастерства. При создании схемы делают расчеты нагрузок, других характеристик стройматериалов. Профессиональный монтаж и качественное проектирование гарантируют долговечность каркасного дома, поэтому здание из сэндвич панелей очень популярны сейчас. Если при возведении кирпичного дома применяется простая кладка, то в каркасном строительстве нужна особая точность соединения элементов.

Как строится дом?

Большое значение имеет качество материалов, используемых в процессе строительства. Большое внимание следует уделять стыкам, чтобы не допустить проседания утеплителя и продувания стен. Важнейшим этапом является подгонка обшивки до необходимых размеров. Процесс этот трудоемкий, занимает много времени, когда применяются мелкие щиты. Когда дом выполнен правильно, то имеет хорошие энергосберегающие свойства. Самостоятельно строительство каркасного дома это выполнить сложно, нужен опыт и рациональный выбор расходников. Если своих силах сомневаетесь, обратитесь к специалистам, которые выполнят строительство под ключ. Стоимость сборки каркасного дома от 400000 до 2 млн, в зависимости от сложности конструкции. В качестве теплоизоляции применяют Газосиликат и пенобетон, но есть лучшие материалы. Это минеральная вата, которая их превосходит по характеристикам.

Какие используются материалы?

Из минваты дом не построишь, поскольку она мягкая, но можно применить данный принцип. Появились жесткие конструкции с утеплителем, ветрозащита. Материал по характеристикам не уступает дереву и пенобетону. Это стало прообразом каркасных домов. Недостаток подобной конструкции – теплопроводность каркаса стены, способствующая теплопотерям. При строительстве кирпичного строения процесс понятен. Кирпичи образуют надежную систему. Более сложная задача со сборкой конструкции. При каркасном строительстве можно нанять подрядчиков или возвести дом самостоятельно. При найме подрядчиков для сборки щитовой конструкции, нужно договариваться только с профессионалами. Здание собирается быстро, состоит из готовых щитов, которые изготовляются на заводе в виде сэндвич панелей. По материалам.