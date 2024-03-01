Трансформаторы сухие трехфазные. Что это? И Зачем они нужны? Довольно интересно, но по этим вопросам очень не много информации. Ну наверное стоит все объяснить для тех кто впервые сталкивается с таким понятием. Обо всем понемногу. Трансформатор это всего на всего этакий преобразователь тока. Для современной молодежи можно сказать что это своего рода конвертер электроэнергии. То есть когда напряжение более большою величины проходя через трансформатор становится величиной меньшей и подается в конечный пункт уже стабилизированной. Тогда многие из вас задают вопрос: Зачем тогда они нужны?



А они действительно очень нужны не только на предприятиях, но и для частных жилых помещений. Наверное многие видели в частных жилых секторах странные будки с надписью ТП. А расшифровывается такая надпись очень просто — трансформаторная подстанция, сокращенно ТП. С этим разобрались. Но все таки гораздо проще подавать ток напрямую в помещение, верно! Нет! Не верно, а все потому что на своем начальном пути электроэнергию повышают до 380 квт, а проходя через трансформаторный завод в конечном пункте она должна быть 220, а возможно и меньше. Ну вроде бы разобрались.

Какими бывают трансформаторы?

Всего их два вида это однофазные и трехфазные. Нас интересуют трехфазные, которые делает завод силовых трансформаторов. Они нужны для работы сети с трехфазной подачей энергии. Это означает что они являются силовыми трансформаторами. Достоинства такой машины это то что она саморегулируемая.



Это в свою очередь обеспечивает экономичный режим работы трансформаторов такого типа. Стоит отметить что трехфазные модели трансформаторов имеют ряд преимуществ: Безопасность, не имеют горючих веществ, не выделяют ядовитые вещества, просты в эксплуатации и осмотре, устойчивы к агрессивному воздействию внешних вредных факторов. Особо стоит отметить что такие трансформаторы имеют особую степень защиты во избежание ударов током. Как правило, это является особо важным моментом во время эксплуатации трансформатора. Если у вас возникла необходимость приобрести разъеденитель РЕ19, то это не составляет никакой проблемы так как есть немало компаний которые готовы предложить свои услуги. Как правило, такие устройства перед поступлением в продажу проходят проверку на пригодность, и только после проверки поступают в продажу. По всем вопросам лучше проконсультироваться https://pzst.ru до покупки во избежание недоразумения.