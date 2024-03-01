На фотографии современных выпускниц мы смотрим с восхищением. Как прекрасно и очаровательно они выглядят в советской парадной школьной форме. Гольфы и белые банты добавляют детскую наивность и чистоту в образ выпускницы. А непослушные слезы, которые катятся из глаз, подчеркивают трогательный образ прощания с детством и школой. Бизнес предприятия сложился, благодаря возросшему спросу на советскую школьную форму у выпускниц и поварская форма купить которую теперь можно свободно, позволяет всем быть довольными. На родительские деньги выпускниц мы и существуем. Этот небольшой денежный ручеек важно не перекрыть, иначе наше предприятие прекратит свое существование. В сегменте продаж советской школьной формы компания вынуждена находить время на то, чтобы общаться с нашими клиентами, разрабатывать новые модели, постоянно контролировать качество выпускаемой продукции, дорожить собственной репутацией. Мы пестуем и лелеем наших покупательниц с первого класса, представляя им советскую школьную форму для самых маленьких. Подобная форма была в СССР единой для всех. Были у нее и противники, и сторонники. Эта школьная форма является аналогом дореволюционной гимназической. Поначалу она была буржуазным пережитком. Для мальчиков форменным был серый костюм, который состоит из куртки и брюк, напоминающих полувоенную форму. Завершал образ ремень с массивной пряжкой. Все это дополняла фуражка со школьной эмблемой. Смотрелось это не очень. Позже изменился цвет, и форма стала синей, изменился фасон брюк, Куртка стала более современной. Застежкой служили металлические пуговицы. Для старшеклассников школьная форма превратилась в синий классический костюм, который был недорогим и выглядел неплохо. Одно время он даже был дефицитом, мужчины приобретали его в качестве рабочей одежды. Значительно меньшим изменениям подверглась форма для девочек. Это было коричневое платье и черного или белого фартука. Платье было колючим и шилось из шерстяного кашемира. Фартуки были сатиновыми. В общем, особого восторга школьная форма не вызывала. Пионеры носили красные галстуки, а на рукава нашивалась эмблема, которая была посредственного качества. Затем эмблемы стали пластиковыми, смотрелись они намного лучше. Галстуки и значки отменены в 1991. А сама форма умерла в следующем году. В наше время единой школьной формы не существует. Но гимназии, лицеи, некоторые школы самостоятельно вводят школьную форму, подчеркивая принадлежность детей к учебному заведению. Единая форма располагает к деловой атмосфере, лучше дисциплинирует школьников. Плюсом является также недопустимость состязательности в одежде между отдельными группами учащихся. Все школьники уравниваются единой формой.