Увеличение груди уже в течение долгого времени остается одной из самых востребованных пластических операций. Каждый год во всем мире проводят более миллиона операций по увеличению груди. Огромная популярность маммопластики не удивляет: увеличение груди это: довольно безопасная, простая, не отнимающая много времени, но очень эффективная пластическая операция, которая не потребует продолжительного реабилитационного периода. Тщательные исследования показали, что более 97% женщин, которые выбрали импланты фирмы Allergan (США), не только остались довольны результатом, но и не теряют эту удовлетворенность уже на протяжении 10 лет! Это убедительно подтверждает надежность и высокое качество этих имплантов. Центр увеличения груди специализируется на операциях по пластике груди и является сегодня серьезным бизнес партнером и оптовым покупателем компании ALLERGAN. Это один из определяющих факторов, который позволяет компании устанавливать наиболее доступные цены на операции маммопластика. Увеличение груди - это сравнительно не сложная хирургическая манипуляция, которую хирурги - профессионалы Бюстклиники проводят в течение 30 - 60 минут. Установка имплантов, часто, проводится через маленький разрез, который хирург делает рядом с нижней границей ареолы. Именно благодаря этому после хирургического вмешательства особо не заметны послеоперационные рубцы, что вряд - ли возможно при других видах хирургических операций (с разрезом в подмышечной области или под грудью). Опытные профессионалы клиники стараются сделать рубцы, которые остаются после операции почти не заметными. Этот эффект получается благодаря специальной технике, при помощи которой накладывают косметические швы, применению специального материала для швов и геля Zeraderm – очень эффективного препарата для того, чтобы рассасывались рубцы. Операцию по увеличению груди проводят под общим наркозом. После завершения операции пациентка надевает специально предназначенное компрессионное белье, которое требуется носить в течение всего периода реабилитации (примерно 1 месяц). Пациентка после операции остается в клинике на один день. Первые 3 дня могут проявляться некоторые болевые ощущения, которые устраняются обезболивающими препаратами, (обычными лекарствами, которые пациентке порекомендует принимать пластический хирург). Как проявляется эффект от операции? В тот же день когда проводилась операция. Утром вы проснетесь в компрессионном белье, поэтому у вас не будет возможности по достоинству оценить результат операции. Через неделю после операции. Вы увидите свою новую красивую грудь, когда будут убирать швы. Вполне возможно, на груди еще останутся отеки и синяки, а может быть, вы будете удивлены тем, что их нет. Через 2 месяца после операции, ваша грудь уже примет ту форму, в которой она должна быть.