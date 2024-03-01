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средства для дезинфекции и стирки

Сегодня, 04:23

Настоящий стандарт, введен с 1 июля 2009 г и распространяется на средства защиты рук (перчатки), применяемые для защиты от вредного воздействия различных внешних факторов. Различают несколько типов перчаток: - вязанные - швейные (изготовленные из тканей различного сырьевого состава, искусственных и натуральных кож, трикотажных и нетканых полотен); - сварные - маканые, штанцованные (латексные и из полимерных материалов, пленочные и на текстильной основе). Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к ним и методы испытаний готовых изделий в целом. Средства индивидуальной защиты для медицинских работников К средства для дезинфекции и стирки для медицинских работников относятся специальная одежда и обувь, а также средства защиты рук, головы, лица, глаз. К таким средствам относятся защитные очки, маски, перчатки и др. Одно из требований, которое предъявляется к средствам индивидуальной защиты медицинских работников — это защитная эффективность. Материал, из которого изготавливается медицинская одежда, должен быть непроницаемым для биологических агентов, то есть к проникновению микроорганизмов. На защитной одежде, которую мы используем при инфекционных болезнях, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, число элементов (швы, карманы и т.п.) должно быть минимальным. Медицинская одежда должна быть удобна в использовании, чтобы человек мог ее сам правильно снять и надеть. Важна антистатическая характеристика, так как в некоторых тканях могут содержатся синтетические материалы, которые в силу законов физики притягивают к себе пылевые частицы, содержащие биологические агенты, в этом случае необходима обработка антисептиком. Если медицинская одежда используется многократно, она должна быть достаточно прочной для проведения дезинфекции и стирки. По принципу действия средства индивидуальной защиты делятся: - фильтрующие - изолирующие Эти защитные средства используются в госпиталях при инфекциях, которые отнесены к разряду инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, где надо исключить контакт с инфицированным материалом. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10.

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