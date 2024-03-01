Минеральной ватой называется материал из вулканической породы, имеющей в составе синтетическое волокно. Базальт служит основным сырьем для производства ваты. Очень схожим является производство базальтовой ваты у многих производителей. Первым делом необходимо расплавить шихту. Шихтой называется специальная смесь из металлов, которая необходима для того, чтобы сформировать волокно. Следующим шагом является добавление в эту смесь добавок, которые бы могли увеличить текучесть смеси. Плавку производят в основном с использованием угля и при температуре около 1500 градусов. Затем все это попадает на центрифугу, с которого сдувают последний слой, состоящий из феноформальдегидных смол. Далее все укладывается, примерно, как и слоенное тесто. Потом с помощью пресса придают необходимую плотность волокнам. Затем они перекручиваются так и получаются из минеральная вата. Ну и в итоге вату упаковывают. Минеральная вата обладает плохой теплопроводностью. Это и позволяет нам сделать вату очень плотной и с высокой теплоизоляцией. В основном, если говорить о России, то можно отметить тот факт, что минеральную вату исползуют как наполнитель для сэндвич панелей. Это стало необходимым потому, что известно то, что минеральная вата способна не возгораться и гипсокартон в липецке цена выглядят отлично. И сточки зрения пожарной безопасности использование минеральной ваты необходимо, дабы избежать несчастных случаев. Но если говорить более точнее, то негорючей ведь является только минеральная вата. А при укладке ее в виде наполнителя в сэндвич панели ее пропитывают какими- то органическими веществами, которые являются как раз- таки горючими. И не смотря даже на это, сэндвич панели очень хорошо закупаются, так как 10% возгораемости ни для кого не считается чем- то из рода вон выходящим. Зато у них есть 90% защиты, что, конечно, немаловажно https://novosellipetsk.ru/.