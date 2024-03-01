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брусок

Сегодня, 08:38

Брусок – это пиломатериал, обработанный со всех сторон, имеет прямоугольную или квадратную форму, в толщину не больше 10см, а в ширину не больше чем две толщины. Если материал имеет толщину больше 10см, то речь будет идти уже о брусе. Самый распространенный материал - брусок. Широкую часть бруска называют «пласт», а узкую – «кромкой». Поперечную плоскость бруска называют – «торцом». Брусок может быть строганный, обрезной. Обрезные бруски в большинстве случаев делают из хвойных деревьев. Размеры изделия торца бруска могут быть абсолютно разные. Длинна - от одного до шести метров. Обрезной брус применяют для отделки фасада здания или чтоб выровнять стены, а так в качестве межкомнатной перегородки. Брусок строганный применяют чаще всего при изготовлении каркасов, так же им делают обрешетку стены и потолка. Такой брусок придает прочность, долговечность строению. Лаги, обрешетки, конструкции несущие чаще всего делают из строганного бруска. Качество материал зависит от породы используемых деревьев при изготовлении. Брусок можно сделать как из хвойных (чаще всего используют сосну, пихту, ель и кедр) так и из лиственных пород (чаще всего используют ясень, березу, осину, дуб, бук). Из лиственных пород чаще всего изготавливают мебель, дверные блоки, и комнатные перегородки. Бруски бывают естественной влажности и высушенные. Бруски, высушенные естественно имеют влажность примерно 18 процентов. Высушенные же в камере имеют показатель влажности от 8 до 12 процентов. Применяют в работе бруски с разными показателями влажности. Высушенные бруски естественно, имеют небольшое преимущество. Они имеют меньший шанс деформаций. Брусок обладает такими качествами как: небольшая масса, крепость, простота в монтаже, невысокое расширение от температур, долговечность, экологически чистый. Благодаря всем этим качествам бруски применяют практически в любых строительных работах. Так же плюсом такого материал можно отнести доступность (цена, и количество). Брусок и имеет отрицательные стороны, в нем, как и в любом дереве может завестись жук, плесень, гниль. Но это проблема решается обрабатыванием специальными антисептиками. Еще одним отрицательным моментом является повышенная опасность пожара (поэтому многие отказывается строить полностью деревянный дом из брусков). Хранить бруски стоит на поддонах, не вплотную сложенные друг к другу. Все бруски должны вентилироваться, для поддержки оптимальной влажности. Прямого попадания солнечных лучей, воды лучше избежать, для этого накройте изделия полиэтиленом или рубероидом.

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