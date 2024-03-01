Радиотелефон представляет собой группу средств передачи через радиосвязь речевого сигнала. Радиотелефоном в быту называют аппарат с беспроводной связью. Он является системой, включающей базу, к ней подключаются цифровые или аналоговые линии от АТС, нескольких трубок, которые связываются между собой, по внешним линиям. Используется однополосная, частотная, амплитудная модуляция. Работа производится на различных частотах. Сначала выпускались исключительно аналоговые аппараты с частотой в десятки МГц. Из-за этого такие системный телефон panasonic страдали от помех, в трубке иногда слышались разговоры из соседней квартиры по подобному телефону.Они оснащались одной трубкой. Затем появились трубки с частотой 900Мгц, а также цифровым кодированием сигнала. Какие бывают радиотелефоны? В таких телефонах несколько снизилось качество звука, но полностью отсутствовали помехи, характерные для аналоговых устройств. Надежность работы была увеличена, случайное подслушивание исключено, но дальность ниже, чем с аналоговыми аппаратами. Ну и купить базовая станция dect сегодня доступны. Потом были аппараты с 2, ГГц, которые делали с несколькими трубками, улучшено качество связи и увеличена дальность. В продаже в последнее время появились телефоны 5,8ГГц, которые имеют достаточную дальность связи, чтобы работать с хорошим качеством звука в пределах квартала. Такие телефоны дают возможность подключать несколько трубок, могут без взаимных помех работать в квартирах. Они дополняются другими устройствами, например, интернетом. Наиболее популярно в современных радиотелефонах использование протокола DECN. Что предлагают современные технологии связи? Это технология связи на частотах 1,8-1,9ГГц с радиусом действия до 300м. В Европе стандарт DECT имеет широчайшее распространение, является самым популярным стандартом радиотелефона в мире. Это происходит, благодаря простоте развертывания сетей, высокому качеству, спектру пользовательских услуг. Чтобы набрать необходимый номер, ранее требовалось крутить диск аппарата, но сегодня подобный телефон встречается только в кино. Радиотелефон пришел на смену таким устройствам – красивое, многофункциональное, удобное устройство. Без него не обходится ни один офис или дом. Теперь в лишних проводах Вы не запутаетесь, на набор номера время тратить не нужно. Сейчас наступил расцвет торговли радиотелефонами, благодаря отличным техническим характеристикам, они вполне заслуженно завоевали популярность в кругах пользователей i2000.ru.