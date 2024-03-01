труба профильная металл купить

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Какой прокат предлагает компания?

Металлопрокат производится различными способами он недорогой и достаточно востребованный. Сфера применения зависит от физических свойств металла. Для получения пластичного листа используется холодная прокатка, для прочного листа используется горячая прокатка, когда заготовки нагреваются перед прокаткой. При холодной прокатке получают особо тонкий автомобильный лист. Стоимость металлопроката варьируется от способа производства. Мы предлагаем приобрести нержавеющий, цветной и черный металлопрокат. Черный металлопрокат используется часто для строительных нужд, это перфорированный стальной лист, шайбы, гайки, арматура. Мы предлагаем покупателям цветной прокат из алюминия, меди, никеля и др. Нержавеющий металлопрокат широко применяется в производстве медицинского и пищевого оборудования, в бытовой технике.

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