Если Вы раньше не ходили в туристические походы, то знайте, это для большинства туристических программ не требуется опыт или специальная подготовка. Не нужно волноваться, что не справитесь, основное – это желание. Инструкторы-руководители похода имеют достаточный опыт, которым они поделятся с Вами в течение всего времени похода. Если Вам не приходилось никогда ставить палатку, на костре готовить еду, то самое время всему этому научиться, поскольку это доставляет море удовольствия. Даже сложное восхождение на Эльбрус дело не такое трудное. Если полагаете, что подобное восхождение не для Вас, то выберите одну из программ с питанием и проживанием на турбазе и прогулка на сапах спб. Проведение и организация турпоходов является нашей специализацией. Приглашаем желающих принять участие в походах летом и зимой.

Как организовать туристический поход?

Сначала отправьте предварительную заявку – кликните стрелку в таблице со сроками. Наш координатор свяжется с Вами, с ним можно обсудить все интересующие вопросы. Мы дадим Вам полную ориентацию и, с этого момента, Вы – потенциальный участник выбранного похода. Внесение предоплаты подтверждает участие, после чего место в группе Вам бронируется. Вы можете лично или по электронной почте получить договор и полную информацию. В часы работы можно посетить наш офис, иногородним участникам информация передается по телефону или по переписке. В стоимость похода цена билетов не входит. Билеты можно приобрести с нашей помощью или самостоятельно. Если приобретение билетов поручаете нам, то предупредите заранее, отправьте оплату, пожелания и паспортные данные. Ж/д билеты желательно приобретать за 45 суток.

Какие услуги предоставляет компания?

Если билеты Вы покупаете самостоятельно, то мы Вас обеспечим точной и полной информацией для приобретения билета: номер поезда или рейса, время и дату прибытия к месту начала туристического маршрута. В стоимость похода входят расходы на маршруте, включающие общегрупповое снаряжение, работу инструкторов, экскурсии, автотранспорт, питание. Кроме этого, мы предоставляем палатки. Специально для cплавов на байдарках мы предоставляем гермомешки, спасательные жилеты, байдарки, катамараны. Спальник и рюкзак лучше иметь свои. При необходимости предоставляем личное снаряжение: пенка для сидения, пенка-коврик, спальник, рюкзак. Если понадобится прокат байдарок, необходимо уведомить об этом за неделю. Если планы меняются, желательно сообщить об отказе за 10 дней до начала похода.