туры на валаам Туры в Карелию туры на валаам – это сказка наяву. Все выдающиеся красоты края тысячи озер включает трехдневная экскурсия. Знакомство со столицей – Петрозаводском, путешествие к чуду природы – равнинному водопаду Кивач, пикником на природе, мастер классом по изготовлению оберега, катанием на лошадях, игрищами карелов, Олимпийскими играми, с отдыхом в карельской деревне. С прогулкой по Онежскому озеру на Комете, посещением национального парка Кижи. В Карелии Вас ожидает комфортный детский и семейный отдых. Турфирма предлагает туры по городам Медвежьегорск, Пудож, Беломорск и др. Популярны для посещения Валаам, архипелаг Соловки, остров Кижи. Мы предлагаем путевки в санатории, на турбазы, в дома отдыха, гостиницы, пансионаты на абсолютно любой вкус. Что предлагает турфирма в Карелии? Вас ждут на отдыхе в Карелии красивейшие озера, рыбалка, водопад и марциальные воды. Особенно рекомендуем отдых в»Деревне Александровка», санаториях «Маски» и «Дворцы», «Белые ночи в Карелии». Санаторные туры мы предлагаем круглый год. Курорт «марциальные воды» находится в 54км от Петрозаводска. Уникальность его в сочетании трех факторов: шунгит, лечебные сапролевые грязи, марциальная вода. Это единственный курорт на территории РФ, где в лечебных целях используются высокожелезистые воды, которые не уступают по свойствам минеральным водам популярных мировых курортов. Железосодержащая минеральная вода является природным эффективным средством при железодефицитной анемии. Эти воды помогают усваивать организму необходимое количество железа. Чем знаменит курорт? Озерно-ключевого происхождения сапропелевая грязь является разновидностью пресноводных грязей с высоким содержанием сероводорода, обладает рассасывающим, обезболивающим, спазмолитическим, противовоспалительным действием. Добывают ее из пресноводного озера Габозеро. Неповторимость микроклимата и природы заключается в размещении курорта среди залежей шунгита, который включает в себя всю таблицу Менделеева Его основным свойством является глубокая очистка воды и ее обогащение. Курорт обязан целебными свойствами вод фильтрации их через шунгит. Такая вода лечит заболевания суставов, остеомелит, снимает кожный зуд. Аппликации из пасты используются при лечении двигательного аппарата. Санаторий «Дворцы расположен на территории курорта. Для санаторно-курортного отдыха Карелия предоставляет отличные условия. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





