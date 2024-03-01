полис ДМС для физических лиц За медицинской помощью обращаться приходится всем, но в объеме обязательного медицинского страхования услуги государственных поликлиник не всегда отвечают ожиданиям, а частные клиники неоправданно дороги. Сложно также самостоятельно оценить, насколько качественное лечение предлагают отечественные учреждения. Добровольное страхование в непредвиденных ситуациях обеспечит подушку безопасности. Добровольное страхование сотрудников сегодня является частью страхового пакета, а также корпоративной культуры фирмы. Для работников полис ДМС для физических лиц является эффективным инструментов управления и мотивации. Для многих соискателей медицинская страховка – важный фактор при выборе работы. Наличие высококвалифицированных специалистов, материально техническое и информационное обеспечение, специализация компания позволяют компании поддерживать стоимость полиса на доступном уровне, предоставлять комплекс медицинских услуг для клиентов: забор анализов, медицинское сопровождение, транспортировка, врач офиса, вызов врача. Какие услуги предлагает компания? Экономически выгодно ДМС персонала и дает возможность получить льготы: в расходы включается страховая премия, которая не облагается НДС. Выплаты премии не входят в совокупный доход сотрудников. Полис ДМС дает возможность получить квалифицированную помощь при проблемах со здоровьем в лучших медицинских учреждениях региона. Компания предлагает участие в составлении ДМС, выбирать самостоятельно врача и клинику. По ДМС предусматриваются всесторонние консультации, проведение исследований и диагностики, современные методы лечения. Компания предлагает клиентам полис ДМС на самых выгодных условиях. Специалисты помогут сформировать самые привлекательные условия для сотрудников по индивидуальным пожеланиям. Какие преимущества имеет застрахованный? Полис ДМС обеспечивает большой выбор лечебных учреждений, база которых охватывает максимально полно территорию РФ, включая ведомственные ЛПУ, частные, многопрофильные, специализированные. Возможность доступа застрахованных в выбранные медучреждения. Большой спектр медицинских услуг в соответствии с программой страхования, в том числе современные методы лечения и диагностики. Возможность получения медицинских консультаций в институтах и специализированных клиниках. Круглосуточная поддержка медицинским центром. Компания поддерживает интересы застрахованных, производит мониторинг качества медицинских услуг. Выбор, исходя из потребностей, страховой программы. Медицинское учреждение и объем услуг можно выбрать самостоятельно. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





