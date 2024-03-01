Часто баню строят на построенном участке, где приходится думать где ставить бани и приходится учитывать имеющиеся постройки. Место нужно выбрать правильно - это пожароопасное здание, поэтому строение ставят от ближних построек на расстоянии не менее 10 метров. Лучше расположить баню на горку чтобы зимой ее вход не заносило снегом, а в дверь не дул ветер (это просто предусмотреть, ведь практически все знают розу ветров на своем участке). Баня представляет собой два-три поме­щения: предбаник,парную и раздевалку .Предбанник место создона в качестве топильни для печи печи и где моются люди,между двумя по­мещениями с разной влажностью. Часто Классическая русская баня - деревянная и в ней есть обязательный элемент - печь для бани ну и конечно жадеит хакасия. Ее кладут из обычного или оцилиндрованного бревна, про­филированного бруса, утепляя мхом или паклей, либо собирают каркасно-щитовую постройку. Последний вариант самый дешевый, но менее долговечный. Баню из бруса легко строить, а шип-паз до­полнительно защищает дом от продувания. Оцилиндрованные бревна привлекают строителей тем, что они уже подогнаны по размеру и форме относительно друг друга, поэтому экономится время на ручную работу на месте. Однако ми­нусом становится высокая цена, так как брев­на продают в готовом виде, с механической обработкой. После окончания строительства стены проко­нопачивают паклей - в стыки между бревнами с помощью специальной лопаточки и молотка забивают жгуты. Можно это сделать и через год, когда дом даст усадку. Довольно длительное вре­мя не было альтернативы тяжелой и неудобной строительной пакле. Теперь кроме строительной имеются рулонная джутовая и льняная пакля (межвенцовый войлок). Не забудьте про печь и купить жадеит колотый который вы без проблем найдете. По поводу стен бани у строителей нет споров. Их делают из хвойных пород деревьев: ели, со­сны, кедра, нижние венцы - из лиственницы. Существует много разных видов соединения брёвен. Одни рекомендуют сборку «в лапу», аргументируя это меньшим расходом дерева за счет отсутствия торцевых выпусков, поэтому покупателю такая баня обходится де­шевле и позволяет сделать внешнюю обшивку стен сруба. Другие предпочитают рубку «в чашу» («в обло»), как наиболее устойчивую для сруба и лучше утепляющую угол постройки. По нашему мнению лучше использовать последний вид рубки .