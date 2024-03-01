Remmers – это немецкая компания которая производит акрилокаучуковый герметик. Его производят на основе акриловых полимеров. Именно благодаря своему особому составу герметик фирмы Remmers имеет более высокие показатели, нежили аналоги. Этот немецкий герметик не содержит в составе растворителей и антисептиков что позволяет использовать его даже внутри помещения. Более того он обладает очень хорошей эластичность и упругостью – до 160%! За некоторое время после нанесения герметика он уже приобретает устойчивость к осадкам в виде дождя, что немаловажно, если его использовали снаружи. После полного высыхания его можно покрасить дисперсионной краской. Обычно фрязино герметики используют для нанесения на деревянную основу. Все из-за того что у этого герметика высокий показатель адгезии к этому строительному материалу. Перед тем как нанести герметик на деревянную основу запомните одну важную вещь: перед нанесением поверхность дерева смочите водой. Не используйте герметик, если температура воздуха ниже + 5о С. Технология нанесения герметика Перед тем как начать наносить герметик на поверхность нужно сделать следующее: очистите поверхность от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После нанесения герметика Вы можете проверить адгезию с помощью решетчатого надреза. Если необходимо обработать очень глубокие швы тогда следует предварительно проложить шнур округлой формы Remmers Rundschnur. Шнур нужно закрепить с помощью специальных гвоздей или клея. В случаи если Вам необходимо обработать герметиком Remmers поверхность, которая очень быстро впитывает воду, её предварительно нужно будет обработать грунтовкой. Грунтовку можно приготовить даже из герметика! Просто разбавьте его с водой в пропорции 1:1. Наносить грунтовку следует с помощью распылителя. Герметики немецкой фирмы Remmers начинают выполнять свои функции уже по ходу застывания а полное высыхание происходит только в течении недели.