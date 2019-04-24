Основные причины, по которым нужно проводить обследования строительных конструкций: 1. Согласование всей перепланировки, которая связанна с изменением расположения несущих перегородок и конструкций; 2. Согласование всей реконструкции, которая связанной с постройкой доп. этажа или же мансарды, а так же необходимо заменить, на новые все несущие элементы. Например завод кристалл снос. 3. Необходимость согласовать капитальный ремонт, который связан с заменой старых несущих конструкция и стоек, на новые, а так же необходимо усилить все несущие конструкции в том случае, если нагрузка на них будет увеличена. 4. Необходимость узаконить архитектура завода кристалл пристройки и проекты нового образца, так же собрать всю нужную документацию для того чтобы узаконить уже построенное здание или пристройку, и согласовать все это в соответствующих органах ; 5. Получение разрешений на полный или частичный снос здания. 6. Если заметили наличие деформации в конструкции построенного здания; 7. При покупке или продаже здания. Обследование конструкций необходимо проверять в регулярном порядке для того чтобы не возникло проблем в будущем, ведь это может повлечь за собой плачевные последствия. Стоимость такого обследования несущих стоек и конструкций, варьируется в зависимости от таких факторов как – строительный объём обследуемого сооружения, какова будет категория сложности проводимых работ и категории сложности самого здания. Процедура обследования зданий и конструкций – определяет, в каком техническом состоянии находится сооружение и соответствует ли оно действующим нормативным документам. Занимаются обследованием такого типа, специальные организации, именно там и нужно заказывать проверку данного рода, дабы не доверять это дело в неумелые руки.