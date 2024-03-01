Ряд особенностей имеет ремонт титановых очков, и нарушение технологии сварки оправы вызывает необратимые последствия. Есть умельцы, в качестве присадки применяющие медь, вместо титана. Оправу после этого можно выкинуть. Правильно подобранные для сварки-пайки присадки и опыт наших мастеров, позволяют не сомневаться в качестве работы, давать неограниченную гарантию в случае правильной эксплуатации. Мы аккуратно и бережно выполним ремонт лазерной сваркой пайкой, производим ремонт солнцезащитных и обычных пластиковых очков – ремонт оправ производится штифтованием и склеиванием, заменой петель и шарниров. Уникальной услугой является ультразвуковая антисептическая чистка оправ оправ. Компания также выполняет родирование, серебрение, золочение, реставрацию оправ очков.

Как выполняется ремонт оправ?

У нас качественно и быстро ремонтируются любые оправы, другие металлические изделия. Мы выполняем ремонт очков любой сложности, правку оправы, замену гаек и винтов и многое другое. Если Вам не понравилась работа, мы заберем детали и вернем деньги. Все запчасти мы получаем от мировых производителей. Мастер в Вашем присутствии выполнит ремонт оправы за 15 минут или пригласит Вас, по договоренности, для получения заказа, когда он сложный. Мы применяем высококачественные и современные оборудование и материалы, даем десятилетнюю гарантию. Ремонт купить женские очки и очков выполняется с помощью лазерной импульсной сварки твердыми припоями. Как правило, сварка выполняется в течение 15 минут в Вашем присутствии. После сварки остается небольшой шов, который легко полируется.

Какие услуги предоставляют салоны?

Применение высококачественного оборудования позволяет не сомневаться в качестве выполненных работ. Лазерная сварка выполняется на месте в кратчайшие сроки в Вашем присутствии. При правильной эксплуатации предоставляется на сварочный шов бессрочную гарантию. Если в другой мастерской Вам откажут, приезжайте к нам в . В мастерских очки хранятся до полугода, после чего очки утилизируются. Ремонт оправ производится квалифицированными мастерами, качество работ соответствует всем стандартам. Срочный ремонт за 20 минут выполняется по желанию заказчика, стоимость нестандартных работ, которые в прейскуранте не указаны, необходимо обсудить с мастером. Чтобы не возникло недоразумений и получить перед визитом более подробную информацию, позвоните в интересующий салон https://ljuri.ru/.