Компания осуществляет монтаж по доступной цене любого котельного оборудования. При необходимости обращайтесь к нам, мы монтируем тепловые пункты всех типов. На основании проекта и технических требований мы осуществим монтаж дизельных и газовых котельных. Мы профессионально монтируем твердотопливное, газовое, дизельное котельное оборудование. Смета учитывает пожелания заказчика по срокам монтажа и типу оборудования, составляется после изучения объекта. Чтобы провести монтаж, в первую очередь, необходимо связаться с менеджерами компании. Вы сможете при первой беседе выяснить ориентировочную стоимость работ, мы получим представление о мощности, которую должна иметь котельная. Наша компании с радостью поможет вам сделать тепловые насосы для отопления дома.

Какие этапы включает монтаж?

Проектирование является отдельной услугой, предоставляемой клиентам. На данном этапе производится комплектация котельной, закупаются основные агрегаты – горелка, котел, расходные материалы. Иногда этап комплектации затягивается. Все зависит от типа оборудования. Некоторые агрегаты доставляются в течение длительного времени. Подобные комплектующие мы заказываем заранее, чтобы монтаж начался непосредственно после заключения договора. Коммуникации, котел, другие элементы следует демонтировать. Это актуально в том случае, если на месте старой монтируется новая котельная. Демонтаж можно провести самостоятельно, имея квалифицированных специалистов. Кстати организация модернизации оборудования у нас так же есть, как и проектирование отопления частного дома цена которого невелика.

Чем заканчивается монтаж?

При монтаже газовой котельной от производится подключение к системе газоснабжения. Подключаются также вентиляция, система кондиционирования, электроприборы. Запуск и настройка являются заключительным этапом работ. Специалисты проверяют готовую к работе и собранную котельную, проводят диагностику и настройку систем. Проверяется автоматика, насосы, водоснабжение, газопровод, котел. Без этой процедуры запуск любой котельной невозможен. После завершения монтажа необходимо получить разрешение на пуск от надзорных органов. Наш менеджер подготовит необходимую документацию, перед окончанием работ документы отправляются в контролирующие органы и запрашивается инспектор котлонадзора для проверки. Разрешение дают две инспекции. После получения разрешений, производится прием котельной и начинается ее эксплуатация.