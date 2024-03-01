Сегодня мы расскажем чем заняться в ОАЭ, а именно в Дубае, когда на улице уже ноябрь. И кстати чем заняться можно https://world-arabia.com/ru/articles/sheyh-dubaya-kak-zhivet-mohammed-ibn-rashid-al-maktum/. Когда заходишь в больше Mall, то очень быстро замерзаешь. Приходится выходить на улице, немного погреться. В ноябре погода достаточно комфортная, она располагает к прогулкам. Сегодня есть возможность погулять, походить по улицам и посмотреть какие-то парки. На улице светит солнце, по информации из интернета на улице 22 градуса. Влажность воздуха 83% - это много,но влага не ощущается. От Mall до "Джумейра опен бич" удобней всего добираться на такси. Если вы едете из города или с одной стороны на другую сторону, вы можете добраться до станции метро Emirates. Пять дней будет длиться магнитная буря

Погода в Mall достаточно прохладная

Так что если собираетесь находиться, посидеть в каком-нибудь кафе или походить по магазинам, то возьмите что-нибудь потеплее. Шерстяные носки тоже могут пригодиться, потому что кондиционеры работают достаточно активно. В начале ноября с понижением температуры на улице заметно и понижение цен в магазинах. В частности, магазин H&M снизил свои цены до 75%. Это позволило нам купить очень дешевые купальники. Купальники уменьшились в цене, ровно в 4 раза. Как говорят продавцы - это обосновано тем, что на улице произошло снижение температуры и спрос на товары для пляжа снизился. На пляже можно только загорать и местные жители в воду не лезут. Поймать такси от Mall достаточно просто и их всегда там много. Водители ждут желающих прокатиться, поэтому вы можете подобрать услугу за несколько секунд.

В ноябре по вечерам приятно гулять

Рядом с нашим домом большой пруд, пальмы. Очень много людей в вечернее время бегают. Примерное месяц назад, вечерние пробежки были не комфортны. Сейчас прохладно и количество людей,которые занимаются спортом на свежем воздухе увеличилось. Однажды наша прогулка по району Албарша продлилась около 3 часов. Мы как типичные туристы решили пройтись и посмотреть окрестности. В силу того, что вокруг сплошные стройки мы долго-долго ходили, потом вдруг дошли до района с маленькими виллами. Шли вдоль дорог и наткнулись на стройку шоссе. Пока мы обходили стройку шоссе, дошли до непонятной темной улицы. Далее, двигались на большом проспекте с фонарями на котором не было ничего, кроме этих фонарей. Таким образом, домой мы вернулись через 3 часа в пыли, достаточно уставшие, но полные впечатлений и эмоций. Поэтому будьте аккуратны, выбирая маршруты прогулки.