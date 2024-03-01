чиллер для охлаждения Компания является крупнейшим в РФ поставщиком чиллеров ВМТ. Мы предлагаем различной мощности и назначения холодильные установки. Вы можете также заказать у нас изготовление чиллеров по индивидуальным габаритам и характеристикам, самой различной мощности. Они могут использоваться в качестве тепловых насосов. Чтобы подобрать необходимую модель чиллер для охлаждения, соответствующего потребностям Вашего производства, необходимо указать необходимую температуру и расход жидкости. В каталоге можно ознакомиться со стандартными моделями водоохлаждающих установок. На их основе мы создадим оборудование необходимых параметров. Чиллером является холодильная машина, применяемая для охлаждения жидкостей. Обычно чиллер включает холодильный парокомпрессионный агрегат, который используется с целью снижения температуры воды. При выборе что такое промышленный охладитель воды которых не маленькая, основным параметром является холодопроизводительность, которая определяется расходом теплоносителя и нагреванием его при работе. Современные чиллеры применяются очень широко. Применяют их в системах кондиционирования, где они снижают температуру теплоносителя, в машиностроении. Используются также при изготовлении упаковочных материалов, печатных изданий и пластмасс. В медицинской и фармацевтической промышленности для охлаждения медицинских препаратов и оборудования. Для охлаждения воды в хлебобулочной промышленности. Компания предлагает клиентам следующие чиллеры: с воздушным охлаждением; водяным охлаждением; с выбором насосной схемы; с функцией теплового насоса; с конденсаторами водяного или воздушного охлаждения; с выносным конденсатором. Установка, предназначенная для охлаждения жидкости, может быть собрана и спроектирована для специального применения, связанного с определенной целью. Компания производит: наладочные работы, сервис и монтаж; изготовление или поставку установок; проектирование и расчет чиллера; разработку технического задания. Все чиллеры https://www.wheil.pro/ проходят цикл испытаний. При возникновении вопросов по поводу чиллеров, с предложениями и пожеланиями обращайтесь к нашим менеджерам. Приобрести дешево чиллер вовсе не означает сэкономить. Невозможно самостоятельно рассчитать его необходимую мощность. Приобрести чиллер, соответствующий Вашему оборудованию, поможем именно мы. Наши чиллеры применяются на многих отечественных производствах. Приобрести систему охлаждения или определить ее стоимость можно, обратившись к специалистам нашей компании. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





