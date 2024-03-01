Среди всех направлений в медицине можно отдельно выделить два, которые между собой довольно сильно связаны, и это акушерство и врач акушер гинеколог. Конечно, все отрасли медицины связаны между собой, но эти два являются продолжением друг друга. И кто ту голова, а кто хвост сказать довольно проблематично. Эти два направления, как вы знаете, отвечают за репродуктивную функцию человека. Потому основная задача специалиста акушера-гинеколога это восстановить работу репродуктивных органов, в основном женских. Основная задача любого центра гинекологии это найти причину бесплодия и устранить ее, так же в задачи этих центров входит наблюдение за развитием зародыша, сами роды и последующее развитие. Все остальные аспекты женского лечения тесно связаны именно с этими проблемами. По многим причинам эта медицинская профессия является очень ответственной, так как в этом случае можно сказать, что врач несет ответственность за две жизни, одна из которых довольно слаба и уязвима, но тесно связана с первой. Так же обучения акушера-гинеколога можно разбить на несколько направлений. 1. Различные воспалительные процессы, как матки, так и придатков, специфические и неспецифические этиологии. Любая из этих болезней при неправильно и своевременном лечении может привести к бесплодию. 2. Гормональные всплески, которые влияю на менструальный цикл, необходимость в подборе противозаточных средств и поликистоза яичников. Если специалист выбирает себе направление акушер-гинеколог, то разбираться в проблеме гормонального всплеска должен в любом случае, даже если специализация выбрана в другом направлении. Поскольку сложности в механике регуляции гормонов нет никакой сложности, и если не использовать специфические термины, то такое сможет понять даже школьник. Тем более, что симптомы данной проблемы и способы их решения еще проще. 3. Еще одним направлением можно назвать диагностику беременности, в это направление так же включено так же внематочная беременность. 4. Отдельным направлением можно назвать ведение беременности. В данном направлении можно отметить два разделения это физиологическое направлении и патологическое. 5. Еще одним направлением можно назвать введение родов. В это понятие входят периодические профилактические осмотры, проверка на наличие болезней, которые имеют бессимптомный характер, такие как эрозия шейки матки 6. И последнее направление это лечение бесплодия. В него включается лечение опухолей женских половых органов, а так же кист яичников.