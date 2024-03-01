Сегодня мы с вами поговорим об аниме Магическая академия Атараксия Гибрид смотреть которое вы можете у нас на сайте уже сейчас. Кизуна Хида — является учеником старших классов и обладает необычными способностями. Благодаря этому он действительно сильно выделяется из общей массы своих сверстников: его способность заключается в гибридном сердце. Все это в теории делает его идеальным войнам, который способен сражаться с пришельцами. Пришельцы напали на человечество и вот уже долгое время ведут постоянную атаку, что в свою очередь превратило жизнь людей во множество битв и войн. Но все это только теория, ведь сам подросток не обладает достаточной физической мощью для того, что бы противостоять врагу, именно по этой причине даже родные люди не возлагают на него какие либо надежды, дабы не разочаровываться. Рекомендуем вам прямо сейчас магической защиты смотреть на нашем сайте. Не все так плохо Но что бы там не говорили, во время войны любая помощь будет только в пользу, и, исходя из этого, самый слабый солдат может существенно повлиять на исход битвы. Вот и Кизуня нашел свою нишу в этом деле: его старшая сестра устроила брата на учебу в учреждение с воинским уклоном. Практически все учащиеся являются очень симпатичными девушками полными сил, которые ждут, не дождутся своего звездного часа, что бы проявить себя в войне. Этим ходом – устроив своего брата, сестра убила сразу двух зайцев одним выстрелом. Если говорить простыми словами, то она и брата устроила, и создала конкуренцию в сугубо женском коллективе за мужское внимание, так же этот факт способствует разнообразию в их жизни и эротических фантазиях. Так что впереди только тяжелые будни и постоянное напряжение со стороны учащихся. Сердце такого заведения как Магическая академия Атараксия Гибрид заключается в силе духа и полном подчинении. Продолжим Кизуна Хида, который и является главным героем, неожиданно для себя встречает девушку, практически сразу же после того как его перевели в академию. Этот факт загоняет его в неловкое положение: все дело в том, что только начинается тревога в городе и сообщают о чрезвычайном положении, девушка в тот же момент начинает быстро снимать с себя все вещи! Она активирует устройство Гибрид х Сердце и сражается с внезапно объявившимися противниками, но сил хватает ненадолго, и лишь главный герой способен ей помочь, восстановив её энергию… посредством различных непристойных действий. Сможет ли он со своим гибридным устройством переменить ход войны и стать ключом к победе над врагом?