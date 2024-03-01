Трансмиссионные масла предназначены специально для ведущих мостов и механических КП. Их особенность – способность создавать смазывающую пленку, которая при контакте деталей выдерживает большие нагрузки. Это не означает, что все агрегаты автомобильной трансмиссии смазываются трансмиссионным маслом. У многих переднеприводных автомобилей в КПП, совмещенную с основной передачей, производители требуют заливать моторное масло. В подобных агрегатах только цилиндрические шестерни, и невелика опасность задиров. Ни моторное, ни трансмиссионное масло не годится для АКПП. производители смазочных материалов специфичны и требуют маловязкой жидкости, в международной практике ее называют ATF. Для автомобилей с обычной компоновкой, полноприводных и отдельных переднеприводных применяется только трансмиссионные масла. Как классифицируются масла? В России обозначения и характеристики смазочных материалов раньше диктовались советскими стандартами, но в условиях большого проникновения зарубежных продуктов, их место заняла международная классификация. Сегодня в мире применяется американская классификация SAE J306, системы индексации и нормативы которой представлены в таблице. Сезонные масла неудобны в эксплуатации и экономически невыгодны, поскольку вынуждает сливать продукт, не выработавший ресурс. Преимущественное использование получили загущенные масла. Подобный продукт сочетает свойства двух сортов- зимнего и летнего, сам индекс складывается из двух обозначений. Американская классификация включает комплексную оценку масел по эксплуатационным свойствам, которая принята повсеместно. Пять предусмотренных системой категорий показывают качественный уровень и используемость продуктов, имеющих соответствующий индекс. Как выбрать масло? В конкретном случае выбор трансмиссионного масла обусловлен указаниями инструкции по эксплуатации авто. Недопустимо применение масел более низкой градации, так как выводит агрегат из строя, а высокой нецелесообразно из экономических соображений. Если нет указаний, то принцип выбора следующий: работу грузовиков, где нет гипоидных зацеплений, надежно обеспечивают масла GL 3, но есть исключения. Так, популярной Газели необходимо масло GL 5 в коробку передач и в задний мост. Для редукторов с гипоидным зацеплением применяется только GL 5. Более низкой группы смазка не предохраняет гипоидную пару от задиров. В общем случае потребность легковых автомобилей такова: для механических коробок передач – GL 4, для мостов GL 5.