Существует ряд методов зарабатывать на собственном сайте. Из них стоит выделить следующие: Реализация площадей под рекламу и размещение контекстных ссылок; Реализация ссылок в виде гипертекста на определенное время; Вступление в разные программы партнеров различных интернет - магазинов. Располагать рекламу на своем сайте можно подыскивая рекламодателей своими силами, привлекая их вывешиванием на своем сайте объявления о сдаче рекламной площади. Так https://max1net.com/kak-sozdat-i-optimizirovat-sajt-pod-google-adsense/ поможет Вам начать окупать создание сайта и конечно тут важна, а как создать такой сайт читайте тут . После этого необходимо установить контакт с рекламодателем, и обсудить с ним на каких условиях станет размещаться реклама. Определиться со стоимостью расположения рекламы и срок, на который будет размещаться реклама. После того как реклама размещена, нужно отслеживать ее сроки и предоставлять счета на оплату.

Это очень хлопотно и заработанные деньги часто не окупают затрат на размещение рекламы

По этой причине такой способ поиска рекламодателей неэффективен и все большую популярность получают разнообразные биржи, которые наводят контакты рекламодателей и собственников сайтов и реклама сайт тому подтверждение. Способ заработка на кликах либо реализация рекламных площадей своего сайта - наиболее доступный метод зарабатывания денег. Даже в том случае если у вашего сайта незначительная посещаемость, все рано он принесет вам прибыль. Заработать на кликах способны даже простейшие сайта, размещенные на бесплатных хостингах. Большинство бирж, сводящих людей, подающих рекламу и собственников сайтов, не выставляют каких либо требований к количеству посещений вашего сайта и качеству опубликованных на нем материалов.

Это справедливо по отношению к таким гигантам, как Google AdSense или Яндекс Директ

Подключившись к этим биржам по рекламе, вы сами устанавливаете полученный от них код на собственном сайте. Рекламная биржа подберет вам рекламодателя и поместит его рекламу на том месте, где вы расположили код. За каждый щелчок по этой рекламе вы получаете оплату за вычетом услуг биржи. Рекламодателю такое размещение своей рекламы, является очень привлекательным и служит в качестве инструмента для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей на свой WEB - ресурс. Размещение прямых ссылок делается для того, чтобы достичь хорошей посещаемости своего сайта. Биржи, предоставляющие такую услугу, имеют свои правила для размещения ссылок. Еще одним методом заработка служат партнерские программы. Такой заработок предлагают интернет - магазины, продающие свой товар через интернет.