Флаг – это полотнище правильной формы, которое имеет специальную расцветку. Флаг обычно поднимается на флагштоке. Вексиллология занимается изучением флагов. Флаг отличается от знамени тем, что не имеет на древке заостренного наконечника. Флаг государственный является его символом. Многие страны имеют, кроме государственного, военно-морской флаги, тогда как, торговым флагом является государственный. Андреевский флаг является российским военно-морским флагом. В некоторых странах, таких, как США, один флаг используется для любых целей. Не только государства имеют свои флаги, но и города, регионы, диаспоры, национальные движения, коммерческие компании, международные организации. На флоте используются сигнальные флаги для передачи сообщений. Композиции из флагов используются в декоративных и рекламных целях. Как выглядят современные флаги? В 17 столетии закончилось использование гербовых знамен, хотя некоторые монархии сохранили гербовые флаги. На их полотнища перенесены гербовые фигуры. Многие королевские флаги с тех времен были одноцветными с элементами гербов. Первым современным флагом является голландский революционный Принсфлаг, который состоит, вместо геральдических фигур, из простых полос. Появились полосатые флаги в Италии, Франции, Северной Америке, России, крестовые флаги скандинавских стран и Великобритании. В основе композиций – простые формы и эмблемы. Наиболее популярной стала эмблема пятиконечной звезды – символа независимости и свободы. Лучше всего развитие современных флагов прослеживается в многочисленных альбомах и таблицах. Известны самые ранние изображения флагов, применявшихся на море – это изготовлении флагов. Кто занимается исследованием флагов? Наиболее известными авторами подобной тематики были Корнелийс Данкертс, котопый в 1700 составил таблицу флагов военно-морских флотов, и Жак Киб, опубликовавший книгу о знаменах и флагах, которые встречались в морях. В 1967 появилась Международная ассоциация, ее членами сейчас являются 50 организаций из многих стран мира, в том числе – Русский Центр геральдики и флаговедения. Многие из них занимаются публикацией информационных бюллетеней, которые распространяют знания о флагах. Провинциальные флаги флаг с логотипом на заказ во всем мире отвечают общей композиции, которая характерна для страны или имеют общие черты с подобными вексиллумами, применяемыми другими странами.