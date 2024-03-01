Адениум, его другое название пустынная роза, - очень необычный цветок. Он зацветает ранней весной, когда на древовидных стеблях еще не появились листья. Родиной этого необыкновенного цветка является Африка. Цветки адениума крупные, яркие, заметные издалека. Окраска цветов очень разнообразна: желтые, белые, красные, розовые. Особо ценятся те экземпляры пустынной розу, у которых хорошо сформирован каудекс – утолщение у основания стебля, где скапливается вода. В период засухи цветок использует влагу из каудекса. Выращивание адениумов – не особо хлопотное занятие. Но все-таки следует соблюдать некоторые правила по размножению и уходу за растением, так как оно ядовито. Не следует помещать цветок в детских комнатах. кактус суккулент и крассула купить также можно использовать в композициях ландшафтного дизайна. Размножение адениумов Адениумы размножаются черенками и семенами. 1.Семенное размножение. Следует учитывать тот факт, что всхожесть семян сохраняется не долго. Семена на рассаду следует сажать в феврале. Перед этим семечки нужно замочить в растворе эпина, а затем подогреть до 35°С. 2.Черенковое размножение. При таком способе нужно учитывать, что верхушечные черенки очень быстро загнивают. Поэтому, сделав срез на стебле, его нужно сразу же обработать углем. Черенки высаживают во влажную смесь песка и древесного угля. Если растение подвергнуть прививки, то на одном стебле будут распускаться цветки разных окрасок. Но каудекса уже не будет. Уход за растением Лучшим месторасположением адениумов являются южные окна. Этот цветок очень светолюбив и не боится попадания прямых солнечных лучей. В притенении растение нуждается только ранней весной, когда оно выходит из состояния покоя. В летний период пустынная роза выдерживает температуру до 35°С, а зимой – до 12°С. Адениум – суккулент. Поэтому полив летом должен быть обильным, но земляной ком между поливами должен хорошо просыхать. Зимой растение поливают редко. Опрыскивая растение, нельзя допускать того, чтобы капли влаги попадали на цветки растения. Это может привести к ожогам цветов. Чтобы пустынная роза не переходила в состояние покоя, нужно организовать постоянное освещение. Полив в этом случае должен быть умеренным. Некоторые садоводы интересуются, чем удобрять цветы. Удобрять адениум следует минеральными веществами, предназначенными для суккулентов. Так как корневая система пустынной розы поверхностна, для ее посадки следует выбирать неглубокие контейнеры. Молодые растения пересаживают ежегодно. А взрослые – по мере необходимости. Все манипуляции с растением нужно проводить в защитных перчатках, чтобы ядовитый сок не попал на кожу. Затем нужно тщательно вымыть руки с моющим средством. В дикой природе насчитывается 7 видов адениума. В домашних условиях выращивают только один вид – Адениум Толстый. Он имеет мощный, ветвистый стебель. Листья имеют овальную форму, восковой налет и бархатистую поверхность. Цветки этого вида – крупные и воронкообразные. Есть махровые сорта. Расцветка различна: от белых и желтых, до ярко-красных.