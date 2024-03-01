Не так давно Купить трубы профильные но стала незаменимой частью металлоконструкций и строительных работ. По таким трубам прокладывают кабели, они органично сочетают круг и уголок. При изготовлении труб используют сталь. Профильные трубы бывают прямоугольные и квадратные. Большой спрос имеют трубы, применяемые для возведения зданий. Квадрат наиболее востребованный и распространенный профиль, из которого изготовляют металлоконструкции. Большое значение имеет толщина профиля. Такие трубы выдерживают нагрузки и обладают стойкостью, из них изготовляют прочные и легкие стальные каркасы. На прямоугольной профильной трубе указывается ширина и длина профиля. По уровню продаж трубы не уступают квадратным, на рынке стройматериалов пользуются большим спросом.

Как выбрать трубу?

Компания предлагает реализацию и доставку профильных труб по выгодным ценам. Чтобы рассчитать вес трубы, воспользуйтесь справочными таблицами или используйте онлайн калькулятор на сайте. Выберите для этого сечение и вид профиля, поставьте нужный метраж и увидите вес в тоннах. Особенности профильных труб: долговечность, стойкость к перепадам температуры, механическая и химическая стойкость, 4 ребра позволяют трубам не деформироваться и выдерживать большие нагрузки. Производятся подобные трубы в соответствии с ГОСТ, который предусматривает отклонение по весу, высоту, длину, радиус скругления, толщину стенки. Широкое распространение получило производство труб горячим деформированием прямошовной трубы. Заготовку, при этом, сгибают в форме трубы и сваривают шов. Труба профильная у нас кстати тоже есть в наличии.

Для чего применяется профильная труба?

Прямоугольная или квадратная труба профильная выполняется также холодной деформацией прямошовной трубы. Метод повторяет полностью горячую деформацию, но труба обрабатывается на стане холодной прокатки. Профильные трубы используются для создания металлоконструкций в качестве несущего элемента, для лестниц, перекрытий сложной формы, как балки для быстровозводимых зданий. Они также используются для строительства перегородок, автобусных остановок, заборов и других наружных конструкций. Основное преимущество профильных труб – экономичность. Благодаря ребрам жесткости и полой конструкции возможна большая экономия металла. Применение такой трубы дает возможность уменьшить расход строительных материалов. Благодаря легкости, возможно возведение высоких сооружений.