Сэндвич-панели берут свое название от английского «бутерброд» - благодаря своей многослойности. Обычно сэндвич-панели изготовляются из двух жестких листов (металл, ПВХ, ДВП и другие) и между ними – слой утеплителя для улучшения потребительских свойств. И кровельные сэндвич панели 120 мм сегодня популярен. В качестве утеплителя используют различные материалы: стекловолокно, минеральную вату, пенополистирол или пенополиуретан. За счет своей структуры, такой строительный материал обладает прочностью, легкостью и небольшим весом, их удобно и несложно транспортировать. Плюс уменьшается нагрузка на фундамент здания, что также упрощает процесс строительства и предварительные этапы по исследованию грунтов и заливке фундамента. В целом, сэндвич панели пенополистирол можно использовать как в строительстве промышленных помещений, так и жилых домов. Особой популярностью пользуются сэндвич панели кровельные с утеплителем пенополистиролом – материалом, который является теплоизолирующим, водонепроницаемым, долговечным и экологически чистым. В простонародье его называют пенопластом. По сравнению с другими наполнителями, сэндвич-панели из пенополистирола еще и позволяют сэкономить, так как пенопласт стоит весьма недорого. Есть, конечно же, и определенные недостатки. Такие, как не очнь хорошая звукоизоляция, высокая степень горючести. Прежде, чем купить сэндвич-панели, проведите сравнительную характеристику и определитесь, в каких же условиях вы будете его использовать. Например, сэндвич-панели из пенополистирола уместны для: -утепления зданий -проведения внутренних отделочных работ, некоторых видов декоративных работ -строительства объектов производственного назначения -помещений с вакуумным оборудованием -кузовов транспортных средств -холодильных и морозильных камер и контейнеров