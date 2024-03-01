В жизни любой семьи происходят торжественные события, которые хочется отметить так, чтобы приятные впечатления остались надолго. Это может быть и свадьба, и празднование дня рождения долгожданного ребенка, и проводы в армию, и поступление или окончание института, словом, причин для торжества может быть много. Но неизменным остается только одно: провести банкет как можно запоминающимся. А главным атрибутом всех торжеств является ресторан, к выбору которого всегда нужно относиться крайне серьезно, ведь от правильного выбора будут зависеть качество и возможности фото и видеосъемок, размещение гостей и много других важных аспектов. Ведь хочется же при каждом просмотре съемок торжества вновь и вновь пережить приятные ощущения и волнующие чувства, которые бы не омрачались ошибочным выбором. При выборе ресторана следует обратить внимание на ряд критериев. 1. Выбор соответствующего стиля Ресторан должен соответствовать профилю банкета или свадьбы. Если планируется оснащение музеев и оборудование конференц залов в европейском стиле, то национальный ресторан тут будет выглядеть неуместным, какими бы вкусными и дешевыми ни были подаваемые национальные блюда. Со стороны это может походить на кич. 2. Сезон Следует учесть сезон и количество приглашенных гостей. Летом такой фактор как жара может превратить банкет в сущую пытку. Поэтому нужно выбирать рестораны, имеющие террасу, а желательно расположенные у воды. Так можно выиграть с точки зрения эстетичности, а за одно и не мучиться от жары. А зимой открытые площадки и дворы не актуальны. 3. Кухня К выбору кухни тоже надо отнестись ответственно, в соответствии с сезоном и выбранным стилем. Так, не рекомендуется подавать летом слишком тяжелые блюда, а лучше отдать предпочтение морепродуктам, всевозможным салатам и легким десертам и т.п. 4. Тестирование вашего выбора Вы будете на 100% уверены в правильности своего выбора, если протестируете ресторан, в котором собираетесь провести банкет. Для этого можно навести справки у знакомых, которые имели дело с этим рестораном. А можно и самим прийти через несколько дней после первого визита в качестве обычных посетителей, сделать заказ тех блюд, которые планируете включить в меню, а заодно и понаблюдать за обслуживанием. 5. Определиться с пакетом услуг Определившись с выбором, следует решить все нюансы с условиями, а именно: входит ли аренда зала в общую стоимость, необходимо ли заказывать у заведения минимум напитков, в том числе и алкоголя, что из своего можно приносить. Не забудьте поинтересоваться о возможности исключения попадания случайных посетителей к вам на торжество. 6. Техническое оснащение Важно выяснить и технические возможности ресторана: количество и качество звуковых колонок, наличие световой иллюминации, есть ли в зале мониторы и проектор, можно ли при необходимости воспользоваться своей аппаратурой, продемонстрировать собственный слайд или фильм, запустить свою музыку. 7. Практические моменты Так как вы являетесь принимающей стороной, то на вашей же ответственности и обеспечение комфорта для ваших гостей. Поэтому будет уместно поинтересоваться наличием парковки и обязательно с охраной. Более того, желательно, чтобы кортеж с «виновниками» торжества мог подъехать как можно ближе ко входу. И последнее. Чтобы качественно провести банкет следует приступить к выбору ресторана за 2-3 месяца до даты торжества от https://tyumen.audioprofi.ru/.