Туя Тини Тим – является еще одной разновидностью вечнозеленых карликовых кустарников, еще ее называют западной. Знаменита она тем, что очень медленно растет и имеет структуру шара с тонкими веточками крону. Листья у этого вида чешуевидные, уплотненные, светло-зеленоватого цвета. Если присмотреться, то она по своей структуре напоминает курган круглой формы. Достигнув 10 летнего возраста, высота туи всего лишь 30 см, а диаметр кроны 40см. У более взрослого растения диаметр окружности кроны полтора метра, а высота от полутора до одного метра. И туя смарагд минск просто. К почвенному покрову не требует особого внимания, нормально переносит сухую почву, рекомендуют все-таки ее сажать в землю богатую плодородными суглинками. Стойка к морозам. Но на зиму нужно туго стянуть ветки и укутать целлофаном, во избежание повреждения кроны. В основном ее высаживают как одинокое насаждение, реже в группах. Можно также ее встретить на горках с каменистыми уступами. Чтобы крона была плотной, ее рекомендовано высаживать на пространства где присутствует легкая полутень и хорошая влажность почвы. Высадка и уход за туей Тини Тим Идеальным местом для высадки растения считается место, где не много солнца и не вовсю господствует тень. Солнца не должно быть много, так как при этом крона будет иметь вид недоразвившегося растения и не совсем привлекательный вид. При высаживании растения в грунт, нужно позаботиться о дренажном слое, который должен быть не меньше 15см в толщину. Диаметр и глубина посадочной ямы, выкапывается под размер кома растения. Если вы являетесь селекционером, тогда вам не составит труда приготовить почвенную смесь заблаговременно. В эту смесь будут входить в соотношении 1:1:2 песок, торф, листовая земля. Для улучшения роста можно добавлять нитроаммофоску. Не стоит забывать о главном, что прикорневая шейка туи должна быть в уровень с землей. После того как произошла высадка растения, его нужно поливать с регулярностью один раз в неделю из расчета 1 ведро на взрослое растение. Допустим, посадка происходила в летние месяца, тогда частота полива должна быть увеличена. Семейства туевых испаряет очень много влаги, вот поэтому полив должен быть регулярным. Как правило, с наступлением весны проводится подкормка растений и туя не исключение. Для этого подойдет любой вид комплексных удобрений. В период вегетации, прикорневую почву взрыхляют и мульчируют торфом, компостом. Весной проводят санитарную обрезку, удаляя сухие и поврежденные веточки.