Ресторан «Пряности и радости» находится на Московском проспекте СПб. В нем сочетаются принципиально разные направления – кавказская и европейская кухни, которые у всех на слуху и знакомы на вкус. хачапури красноярск дает широкое представление о кухне, включая в меню блюда региона Мегрелии, предлагается также интересный ассортимент европейских блюд, которые сочетают необычные продукты. Есть в меню известные блюда – лагман, бастурма, казы. За определенное направление отвечают профессионалы. В кавказском меню ресторана есть популярные блюда – чанахи или аджапсандал – овощное рагу на основе томатов и баклажанов, менее известные блюда, которые интригуют одним только названием. хачапури доставка – традиционная выпечка, без нее не обходится ни одно заведение кавказского направления. Присутствует домашний рецепт выпечки.

Что предлагает ресторан?

Европейское меню включает хиты: бефстроганов с грибами, фуа-гра с соусом, фирменные блюда, которые приготовлены из морепродуктов – дюжина устриц, фаланги краба. В меню круглый год появляются сезонные предложения и новинки: сезон корюшки, летнее меню и коктейли. Богатая винная карта заведения включает наименования Нового и Старого Света, грузинские вина, которые прекрасно сочетаются с мясными блюдами, дополняя пряный вкус. Встречаются и российские вина. В меню целый день действуют завтраки, по будням доступны спецпредложения, что упрощает выбор, если временем Вы не располагаете. Сет оплачивает ресторан, если через 15 минут его не подадут. По будням предлагаются обеды, которые включают три варианта по вполне доступной стоимости. Есть другие предложения: предъявив билет на самолет, можно получить авиаскидку 10%. Можно заказать бесплатный трансфер на бизнес класса автомобиле. Так же рекомендуем посмотреть и другие рестораны санкт-петербурга.

Какой интерьер представлен в заведении?

Интерьер ресторана сочетает восточный орнамент и европейский минимализм, который подойдет для семейного застолья и романтического свидания. Ресторан занимает два этажа, уголок на свой вкус выбрать легко: столики с мягкими диванами, креслами, стульями около панорамных окон. В ресторане есть детская комната с мультиками и сухим бассейном, здесь работает няня. Для малышей по воскресеньям проводятся мастер классы с аниматорами. Ресторан является местом, где сочетаются европейский сервис и кавказское гостеприимство. Ресторан занимает просторное помещение и включает три зала. Дизайнерам удалось создать три пространства, которые отличаются по настроению и цветовому решению. Первый зал с обилием зелени и панорамными окнами напоминает загородный дом, где в любое время года очень уютно.